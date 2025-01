Empleados de Zarzuela desmontan el matrimonio entre Letizia y Felipe VI

Desde hace un tiempo, los rumores sobre una posible crisis matrimonial entre el rey Felipe VI y la reina Letizia han sido una constante en los medios y círculos cercanos a la Casa Real. Lo que en su momento fue considerado un idilio digno de un cuento de hadas, hoy en día es visto por muchos como una relación que se mantiene bajo una meticulosa apariencia de estabilidad. Fuentes allegadas a la Zarzuela aseguran que los monarcas llevan estilos de vida completamente distintos, en una situación que recuerda al distanciamiento que en su momento experimentaron Juan Carlos I y la reina Sofía, el cese de la convivencia.

Expertas en temas de la monarquía, como Pilar Eyre y Maica Vasco, coinciden en que las diferencias entre Felipe y Letizia han ido en aumento, especialmente debido a las tensiones en torno al legado de los Borbones y los numerosos escándalos que han sacudido a la familia real española en los últimos años. Mientras que Letizia ha mostrado una postura firme a favor de distanciarse de ciertos miembros de la familia del rey, Felipe se ha inclinado por mantener la unidad y preservar la tradición.

Las diferencias entre ambos no son recientes. Ya en 2013, con la irrupción del escándalo del caso Nóos, las fricciones se hicieron públicas. Letizia abogó por un corte definitivo con Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, mientras que Felipe, a pesar de su intención de proteger la imagen de la Corona, evitaba decisiones que pudieran generar un conflicto familiar irreversible. Esta discrepancia fue el inicio de un desgaste progresivo en su matrimonio, el cual se intensificó tras la abdicación de Juan Carlos I.

Felipe VI y Letizia habrían cesado la convivencia según empleados de Zarzuela

El punto de quiebre más reciente ocurrió el año pasado, cuando Jaime del Burgo, ex cuñado de Letizia, hizo públicas unas explosivas declaraciones. Del Burgo afirmó haber sostenido una relación sentimental con la reina, no solo antes de su matrimonio con Felipe VI, sino también después, llegando incluso a insinuar planes para mudarse juntos a Estados Unidos y recurrir a la gestación subrogada para formar una familia. Pese a que la Casa Real ha optado por no pronunciarse al respecto, el escándalo ha puesto de manifiesto la creciente distancia entre ambos.

En la actualidad, la vida de Felipe VI y Letizia parece transcurrir en caminos separados, tanto en el ámbito emocional como en el físico. Según empleados de la Zarzuela, el monarca reside en el Pabellón del Príncipe, mientras que Letizia ocupa una residencia contigua destinada a eventos oficiales. Sus apariciones en público reflejan una relación estrictamente protocolaria, sin gestos de cercanía que sugieran un vínculo afectivo más allá de las obligaciones institucionales.