En Hollywood nadie quiere trabajar con Meghan Markle por orden directa de los Windsor

Desde que Meghan Markle decidió juntar su vida a la del Príncipe Harry para convertirse en Duquesa de Sussex, la actriz ha desaparecido, casi por completo de su faceta como actriz. Y es que, pese a haber tenido una carrera más que notable en la gran pantalla, la realidad es que cada vez está siendo más complicado, para Meghan, encontrar un buen proyecto en el que poder enrolarse para volver a Hollywood.

Y es que, como ya hemos comentado recientemente, Meghan Markle está planeando la posibilidad de volver a ejercer como actriz en alguna gran película de Hollywood, algo que no acaba de gustar ni a Harry ni a la Casa Real de Gran Bretaña, que no ven especialmente bien que alguien de la familia forme parte del mundo del cine. Un plan, el de Meghan, que por ahora no parece que esté acabando de arrancar, pues, entre las presiones de los Windsor y la falta de interés en trabajar con una Markle que se ha ganado una muy mala reputación, se está complicado que la Duquesa cumpla su deseo.

Los Windsor tienen a un gran aliado en Estados Unidos

Y es que, por si no fuera poco el poder que tiene alrededor del mundo, la Casa Real británica ha encontrado en Donald Trump, un gran aliado a la hora de frenar la vuelta de Meghan Markle a los cines. El nuevo presidente del país es un enemigo declarado de los Duques de Sussex y podría dar buen apoyo a la hora de satisfacer los deseos de la realeza británica, que quiere evitar ver a Meghan Markle, de nuevo, como actriz.

Además, si ya cuenta con mala fama por su forma de trabajar y de tratar al resto de gente, no por nada la han calificado de déspota, el hecho de que sea una persona detestada por el presidente de Estados Unidos es un incentivo extra para que muchos productores dejen de contar con una Meghan que no tendrá sencillo volver actuar en una gran producción.

Harry, encantado con la decisión

Por su parte, Harry estaría más que conforme con el hecho de que su esposa no vuelva a ejercer de actriz. Pues, como ya hemos dicho, el Duque de Sussex prefiere tener una vida tranquila junto a su esposa e hijos en lugar de ver como Meghan se aleja constantemente para actuar y preparar películas.

Así pues, los propios Windsor se estarían encargando de boicotear la vuelta de Meghan Markle a la gran pantalla. Un plan, el de la actriz que cada vez parece más complicado de que se haga realidad.