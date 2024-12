Estefanía de Mónaco guarda un oscuro secreto por el que Alberto de Mónaco la amenazó con desterrarla

La Casa Real de Mónaco ha estado siempre sumida en mil y una polémicas. Y es que si no se trata de algún problema de Alberto de Mónaco es por enfrentamientos entre Estefanía y Carolina de Mónaco, que viven en una constante guerra entre ambas, donde Alberto siempre se ha situado en el medio. Pues, mientras que Carolina siempre ha sido mucho más próxima a las costumbres de la Casa Real, Estefanía siempre ha actuado como la encargada de ser la contraria y la revolucionaria en la familia Grimaldi.

Tal es la costumbre de Estefanía de ir siempre a su aire, que, fuentes cercanas a la Casa Real aseguran que oculta un pasado oscuro y que tanto Alberto de Mónaco como Carolina conocen de buena tinta. Sin embargo, por el bien del mantenimiento de la imagen pública de los Grimaldi, siempre han tratado de evitar que salga a la luz.

Alberto se planteó desterrar a Estefanía de Mónaco

Y es que, según han contado fuentes monegascas, dentro de los varios pecados dentro del oscuro pasado de Estefanía, está la presencia de un tatuaje que Alberto II siempre ha instado a mantener oculto. Pues, si bien es cierto que en la sociedad actual los tatuajes ya no son vistos como un elemento negativo, sí que lo sigue siendo en una institución tan conservadora como lo es la Casa Real de Mónaco, donde quedaron escandalizados al saber del tatuaje de Estefanía de Mónaco.

Tal fue el enfado de Alberto II que llegó a plantearse la posibilidad de desterrar a su hermana de la familia, ya que consideró ese tatuaje como una ofensa absoluta a la imagen de la Casa Real, la cual no acepta este tipo de elementos en ningún miembro.

De un tatuaje a más comportamientos inadecuados

A pesar de no haber salido todavía a la luz, no son pocas las indisciplinas que ha cometido Estefanía de Mónaco a lo largo de su vida. Y es que, la princesa siempre ha sido la oveja negra de la familia, por su carácter absolutamente fuera de los estándares propios de la Casa Real de Mónaco, donde no soportan que Estefanía no dé importancia a las costumbres tradicionales de la Realeza.

Así pues, van saliendo a la luz varios de los secretos que esconde Estefanía de Mónaco a lo largo de un pasado que, de ser una persona de a pie, sería normal, pero que es ciertamente impropio para alguien de la Casa Real.