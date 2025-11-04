Felipe VI acuerda el sueldo de Leonor que estará por debajo de Letizia y la reina Sofía

Felipe VI ha decidido cuándo y cómo su hija Leonor empezará a recibir su primer sueldo oficial. Por ahora, la princesa no percibe ninguna asignación económica, tal como ocurrió en su momento con su padre cuando era príncipe de Asturias. Hasta que termine su formación militar y comience a tener una agenda pública estable, será mantenida por sus padres.

La idea es que la futura reina cobre cuando dedique todo su tiempo a las tareas institucionales. Leonor, que actualmente continúa su preparación en las academias militares, ha renunciado incluso al salario que reciben los cadetes durante su instrucción. Prefirió no aceptar los más de 400 euros mensuales que le corresponderían, siguiendo el ejemplo de austeridad que promueve la Casa Real.

Felipe VI y Letizia siempre han defendido la transparencia y la cercanía, algo que también se refleja en cómo gestionan sus asignaciones. Desde que accedieron al trono, publican cada año las cantidades que perciben y la distribución de los fondos de la institución. En el caso de Leonor, todo apunta a que su salario llegará una vez finalice su etapa de formación y comience a representar oficialmente a la Corona de manera constante.

Cuánto cobrará la princesa Leonor

Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que su asignación rondará los 139.000 euros anuales. La cantidad se ha estimado tomando como referencia el sueldo de su padre, que el año pasado superó los 278.000 euros. De confirmarse, la princesa quedaría por debajo de su madre, la reina Letizia, que percibe unos 153.000 euros, pero por encima de su abuela, la reina Sofía, que recibe alrededor de 125.000, según apunta Lecturas.

Esta diferencia responde a la jerarquía y al papel que cada miembro desempeña dentro de la institución. El objetivo es que Leonor tenga una retribución acorde con sus responsabilidades y su posición como heredera, pero manteniendo el equilibrio económico entre los miembros de la familia real.

Por ahora, Leonor continúa centrada en su formación y en cumplir con las etapas necesarias antes de asumir plenamente su papel de futura reina. Todo indica que, cuando llegue el momento, su sueldo reflejará el inicio de una nueva etapa para ella y para la monarquía española.