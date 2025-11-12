Felipe VI defiende a Letizia, pero no se acuesta con ella, no son matrimonio, hacen vida separadas

No es la primera vez que se comenta que Felipe VI y la reina Letizia no llevan una vida tan unida como muchos podrían pensar. Aunque siempre aparecen juntos en actos oficiales y viajes de Estado, lo cierto es que en lo personal mantienen cierta distancia. Durante sus desplazamientos, por ejemplo, se sabe que duermen en habitaciones separadas, algo que no resta ni un ápice al respeto ni al apoyo mutuo que se profesan.

A pesar de esta separación cotidiana, el rey ha demostrado en varias ocasiones que defiende a su esposa con firmeza. En público y en privado, Felipe VI respalda a Letizia, consciente de su papel dentro de la monarquía y de la exposición mediática que conlleva. La imagen de unidad frente a la opinión pública no siempre refleja la intimidad de su matrimonio, pero sí subraya un compromiso institucional que ambos saben manejar con profesionalidad.

Malestar en Zarzuela y respaldo total a la reina

La reciente publicación del libro de memorias de don Juan Carlos, Reconciliación, ha encendido las alarmas en Zarzuela. Según varias fuentes, Felipe VI está profundamente molesto por las referencias negativas hacia la reina Letizia que se incluyen en la obra. El emérito asegura que la llegada de Letizia complicó la cohesión familiar y que incluso habría limitado la relación de sus nietas con sus abuelos.

Lejos de dejarse afectar, el rey ha sido categórico: Letizia es la reina de España, y seguirá contando con su apoyo total. Tanto en el plano personal como institucional, Felipe VI ha dejado claro que no tolerará ataques que pongan en riesgo la estabilidad de la monarquía ni la figura de la reina. En este contexto, la reina Letizia mantiene su agenda con normalidad, consciente de que cualquier gesto puede tener repercusiones mediáticas. Por su parte, doña Sofía respalda a su hijo en silencio, priorizando la unidad familiar y la estabilidad institucional sobre las disputas personales.

La situación refleja, una vez más, que en la monarquía española la Corona está por encima de cualquier conflicto. Aunque Felipe VI y don Juan Carlos mantienen relaciones frías en los últimos años, el rey sigue actuando con respeto hacia su padre, mientras protege a Letizia y refuerza su papel como monarca comprometido con España y con la estabilidad de la institución.