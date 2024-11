Felipe VI ha compartido la misma amante con su padre, Juan Carlos I

La vida privada de los Borbón siempre ha dado de qué hablar, especialmente el rey Juan Carlos I y sus miles de amantes han hecho de la realeza una película taquillera más vista que un film de Emilio Martinez. Ahora el Rey Felipe VI no se queda atrás, y tras muchos rumores sobre su orientación sexual sale a la luz el nombre de una supuesta amante que también lo fue de su padre, en Casa Real todo queda en familia.

En el reciente libro “Letizia en Vetusta” Martin Bianchi expone que además de su actual esposa, Felipe tuvo más historias con presentadora de TVE, pero nada oficial sino más bien en plan de aventura y placer. Uno de estos nombres ya fue relevado en el pasado por la periodista Pilar Eyre, Ines Sastre fue expuesta por tener una relación romántica con el entonces príncipe, incluso se llegó a comentar que “estaba loco por ella”, según reseña elespanol.com.

Lo que causa más revuelo en estas páginas de Bianchi no es realmente cuántas amantes ha tenido Felipe, sino el nombre de Anne Igartiburu como una de ellas, y es que esta última ha sido relacionada también con su padre, en una de esos tantos romances clandestino que preceden la fama de Don Juan Carlos.

Sin egoismo

Lo de Igartiburu con el rey Juan Carlos también fue puesto en la palestra por Eyre hace ya un tiempo, lo que nadie confirma es si padre e hijo sabían que compartían más que la sangre y la corona. De esto nada se dice, sólo que rumores que dejan mas dudas que respuestas, pero si hay algunos datos que han permitido sacar cuentas sobre el tiempo en el que fue amante de uno y de otro.

Se cree que Igartiburu estuvo primero con Juan Carlos I, pero, por las fechas, hay teorías que estiman que llegó primero a la vida de Felipe y después a la de su padre. Para el Rey fue una aventura de soltería y con el emérito estuvo probablemente cuando Felipe estaba comprometido con la actual reina Letizia, quien en ese momento era presentadora de TVE. Pero hasta ahora todo lo que gira en torno a esta polémica siguen siendo rumores y especulaciones.

No solo compartió con el padre

Igartiburu fue novia del mejor amigo de la infancia de Felipe, Alvaro Fuster. Fue del saber público, atravès del portal elnacional.cat, que durante este noviazgo, los amigos hicieron algunos viajes en parejas. Para ese entonces el rey estaba en una relación con Eva Sannum, y si bien es cierto que no hay información de si en estas fechas ya había una conexión con Anne, es un hecho sabía que la presentadora estuvo durante más de un año con su mejor amigo y, si los rumores de que el rey y la presentadora fueron amantes son ciertos, esto no fue impedimento para que tuviera un romance con la ex de su amigo.

Muchos han sido los rumores sobre la orientación sexual del rey Felipe VI, y son estos romances que han salido a la luz pública, los que ponen en tela de juicio los runrunes sobre sus inclinaciones. Hay quienes especulan que estos bombazos sobre las amantes del hijo Sofia pueden ser potes de humo para esconder el secreto más peligroso que esconde Zarzuela.