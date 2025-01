Felipe VI llega a un acuerdo con Juan Carlos I después de meses de negociaciones

La presencia del Rey Juan Carlos I en España, hace años que es menos que testimonial. Tras ser expulsado por Felipe VI, el emérito lleva una vida alejada de su país en Abu Dhabi, de donde ha salido varias veces, para realizar cortas visitas a España y otras ciudades europeas como Londres y Ginebra. Unas visitas que, con el paso de los meses se han hecho habituales y han perdido un importante grado de polémica. Un aspecto que ha generado satisfacción en un Felipe VI que se ha flexibilizado a la hora de aceptar el regreso de su padre a España.

En este sentido, Juan Carlos I ya ha comunicado a su hijo que su deseo es el de pasar los últimos años de su vida en España. Un plan que, por ahora, no comparte un Felipe VI que, si bien es cierto que sabe que debe tener un gesto con su padre, no está por la labor de readmitirlo de esta forma. De modo que, ha puesto dos condiciones muy claras para poder dar el visto bueno al regreso del emérito. Dos supuestos de absoluta emergencia y que, por ahora, serían las dos únicas formas de volver a ver a Juan Carlos I en España.

La delicada salud de Juan Carlos I, preocupa en Zarzuela

La realidad es que los últimos diagnósticos médicos no son especialmente optimistas. En Zarzuela está realmente preocupados por la poca evolución de un Juan Carlos I que, salvo sorpresa milagrosa, no volverá a caminar con facilidad. Una situación que ha llevado a Felipe VI a plantearse que su padre no puede morir fuera de España. De modo que ha acordado con el emérito que podrá regresar en caso de sufrir una enfermedad grave o de tener que ser operado de emergencia. Es decir que el final de la vida de Juan Carlos I será en España.

Un cambio de parecer, el de Felipe VI que, si bien supone un avance en su relación con su padre, sigue sin ser suficiente. Y es que, Juan Carlos I, a pesar de poder viajar de forma esporádica a España, todavía no tiene el permiso de presentarse en Madrid sin previo aviso. Un paso que le será más difícil de dar a Felipe VI, que poco a poco, va levantando el veto a su padre.

Juan Carlos I seguirá presionando

A pesar del pequeño avance que ha dado recientemente, todo apunta a que Juan Carlos I no cederá en sus esfuerzos para regresar, cuanto antes, a España. El emérito está decidido a regresar a su país y, pese a que su hijo ya le ha permitido volver bajo ciertas condiciones, el emérito quiere poder estar en España sin condiciones y en un estado de salud algo mejor del que se le supone en dichas condiciones.