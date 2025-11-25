Felipe VI llegó 45 minutos antes a El Pardo para verse con su padre en una reunión que terminó mal

El pasado fin de semana, la familia real española celebró la conmemoración de los 50 años de la monarquía con una comida especial en el Palacio de El Pardo. Entre los asistentes, el rey Felipe VI decidió adelantarse 45 minutos al resto de los invitados con un propósito claro: encontrarse a solas con su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Este gesto, cargado de simbolismo, evidenciaba la intención de abordar asuntos pendientes y, posiblemente, de tratar de limar asperezas antes de la celebración oficial.

Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un encuentro conciliador se tornó en un intercambio tenso. Según fuentes, la reunión no terminó con un acuerdo ni con un acercamiento significativo. Por el contrario, se habrían producido reproches y desencuentros, dejando claro que las diferencias entre padre e hijo siguen presentes pese al vínculo familiar y a la importancia del momento histórico que estaban celebrando. La decisión de Felipe VI de anticiparse a la comida refleja tanto la urgencia de abordar ciertos temas privados como la complejidad de su relación con Juan Carlos I.

Una comida real con momentos incómodos

Tras la breve reunión, ambos se unieron al resto de los miembros de la familia y los invitados para la comida conmemorativa. A pesar de la tensión previa, la celebración siguió su curso, aunque fuentes apuntan a que el ambiente resultó perceptiblemente frío y formal. La presencia de la reina Letizia y otros miembros de la familia real contribuyó a mantener la cordialidad, pero no logró borrar las marcas del desencuentro que se había producido apenas minutos antes.

Este episodio pone de relieve la dificultad de conciliar la vida personal con la responsabilidad pública dentro de la monarquía. Aun cuando la celebración de los 50 años de la monarquía debía ser un momento de unidad y orgullo, el encuentro previo entre Felipe VI y Juan Carlos I demuestra que las heridas del pasado y los desacuerdos pendientes pueden persistir incluso en los contextos más protocolarios. Mientras la familia real continúa con sus compromisos, la relación entre padre e hijo sigue siendo un tema de interés y especulación pública.