Felipe VI niega que su padre pueda ver a Leonor

Juan Carlos I y Felipe VI están en plenas negociaciones para tratar de calmar las aguas que tanto tiempo llevan alteradas entre ambos. El actual Rey de España lleva semanas pidiendo encarecidamente a su padre que retire, de forma definitiva, las acciones judiciales que interpuso contra Miguel Ángel Revilla y contra Corinna Larsen. Unas peticiones que Juan Carlos I solamente se dignará a aceptar a cambio de que se le haga más de un favor y se le cumplan unos cuantos deseos. Entre ellos, el de comenzar a vivir mucho más cerca de España, concretamente en Portugal, y el de poder visitar, de vez en cuando, a sus nietas, Leonor y Sofía, a las que no ve desde hace años.

En este sentido, mientras que eso de vivir en Portugal parece más que viable, la posibilidad de pasar algo de tiempo con Leonor y la infanta Sofía es algo que ni Felipe VI ni la reina Letizia quieren que suceda. El Rey de España no tiene ningún miedo de lo que su padre pueda llegar a influir en sus nietas. Sin embargo, le da mucho miedo que se lleguen a publicar imágenes de Leonor con su abuelo y que se manche la imagen de la Princesa de Asturias. Es algo que le da mucho miedo y que lo lleva a negarse, por ahora, a que Don Juan Carlos vea a sus nietas.

Letizia ya ha amenazado a Felipe VI

Por otro lado, Letizia es mucho más dura en lo que se refiere a la relación de sus hijas con Juan Carlos I. La consorte sí que considera que el emérito es una pésima influencia para Leonor y la infanta Sofía. Siempre ha visto a Don Juan Carlos como una muy mala persona y como alguien con el que no conviene tener ningún tipo de relación. Es por este motivo que Letizia ya le ha dejado muy claro a Felipe VI que sus hijas no van a ver a su abuelo a no ser que la situación sea crítica de verdad.

De hecho, la esposa de Felipe VI podría tomarse la justicia por su mano si el Rey llegara a optar, de forma unilateral, por permitir que Leonor y Sofía pasaran tiempo con su abuelo. Una línea que Letizia no permitirá que nadie cruce.

Así pues, parece que una de las exigencias de Juan Carlos I no se va a poder cumplir. Y es que ni Felipe VI ni Letizia están por la labor de poner facilidades a una reunión entre Leonor y el emérito.