Felipe VI se fue solo de El Pardo después de dos discusiones muy duras

El reciente almuerzo en el Palacio de El Pardo, convocado por Felipe VI para celebrar el 50.º aniversario de la monarquía parlamentaria, estuvo cargado de significado. Aunque fue presentado como un reencuentro familiar, salieron a la luz algunas tensiones profundas. Según revela OKDiario, el rey abandonó la finca en solitario, mientras que su mujer y sus hijas tomaron otra salida que no coincidía con la de él.

Este gesto, aparentemente discreto, ha sido interpretado por muchos como una señal de distancia interna. Se señala que Letizia se mantuvo muy pendiente de sus hijas durante todo el almuerzo, lo que pudo evidenciar una actitud protectora ante un escenario que se percibía como emotivo, pero también como frágil.

En la parte final de la reunión, el rey Felipe pronunció unas palabras de tono institucional y personal: dirigió un mensaje a sus padres, Sofía y Juan Carlos, mezclando el afecto familiar con la responsabilidad institucional del trono. Sin embargo, el hecho de que saliera solo ha añadido un matiz simbólico a todo este encuentro.

Las dos «peleas duras»: su padre y Letizia

Detrás de esa salida aislada hay, según algunas fuentes, dos discusiones muy intensas que han marcado el ambiente previo al almuerzo. En primer lugar, con su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Don Juan Carlos publicó recientemente sus memorias, Reconciliación, en las que lanza serios reproches contra Felipe VI, acusándole de no mostrar el mismo compromiso institucional ni familiar que antes. Ese distanciamiento ha encendido la molestia de Felipe. Según medios cercanos, él considera que algunas afirmaciones de su padre son irresponsables y dañinas para la institución.

En segundo lugar, la discusión con Letizia también habría sido especialmente aguda. El emérito critica duramente a su nuera en sus memorias: la acusa de haber roto la cohesión familiar desde su llegada y de obstaculizar su relación con sus nietas, lo que ha generado un fuerte malestar entre ellos. Bajo esta luz, la salida en solitario de Felipe podría interpretarse como una forma de marcar su independencia: ni con su padre ni con su esposa parece distenderse por completo la tensión. Al fin y al cabo, cada gesto en una familia real se analiza con lupa, y en este momento los silencios y las distancias pesan tanto como las palabras.