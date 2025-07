Felipe VI tiene un refugio fuera de España en el que hace vida de pareja sin Letizia

El Rey Felipe VI ha decidido poner tierra de por medio. Tras una semana agitada por su visita a Montserrat y con España inmersa en la primera ola de calor del verano, el monarca ha buscado refugio en uno de sus destinos favoritos: los Alpes suizos. Allí, alejado del bochorno y de la presión pública, Felipe se ha tomado un respiro. Pero no ha ido solo.

Mientras en Zarzuela reina el silencio, en los Alpes, Felipe se permite vivir otra vida. Sin cámaras, sin protocolo, sin Letizia. La realidad es que hace tiempo que la convivencia entre los Reyes de España terminó. No fue una ruptura oficial, pero sí una separación pactada. Ya no son una pareja en el sentido tradicional. Actúan juntos cuando deben, pero viven separados.

Este retiro a Suiza no es nuevo. Se trata de un lugar que el monarca ya considera suyo. Un rincón donde encuentra paz... y compañía. Allí, lejos de los focos, Felipe comparte momentos con alguien especial. Una vida de pareja discreta, alejada de los compromisos reales.

La escapada más personal del Rey Felipe

La visita fue calculada al milímetro. Nada más aterrizar en Suiza, Felipe VI tomó un helicóptero privado que lo llevó directo a su escondite alpino. El objetivo era claro: descansar, desconectar y alejarse del ruido. También, disfrutar de esa parte de su vida que mantiene fuera de escena.

Aunque no hay confirmación oficial, cada vez son más las voces que apuntan a que Felipe lleva tiempo compartiendo su refugio con una persona cercana. Alguien con quien ha conseguido la tranquilidad que no encontraba en Zarzuela.

Esta escapada, que se mantuvo con máxima discreción, deja en evidencia que el Rey ya no se siente atado a su antigua vida matrimonial. Vive como quiere, donde quiere, y con quien quiere. Su presencia en los Alpes no es solo un descanso climático. Es una declaración silenciosa de que su vida personal ha tomado otro rumbo. Mientras Letizia mantiene su agenda institucional, Felipe opta por refugiarse en el silencio de las montañas. Allí, entre cumbres y secretos, hace vida... pero no en solitario.