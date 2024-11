La historia de Felipe VI y su relación con la modelo noruega Eva Sannum es uno de los episodios más apasionantes y trágicos en la vida del monarca. Antes de conocer a Letizia, Felipe vivió un romance que estuvo a punto de cambiar el curso de la monarquía española. Durante cuatro años, Felipe y Eva mantuvieron una relación llena de amor y complicidad, que, según muchos, fue la etapa en la que Felipe fue más feliz.

Felipe conoció a Eva en Noruega, en un momento en el que todavía era príncipe de Asturias y gozaba de cierta libertad. Eva, con su naturalidad y su carácter fresco, rompía con el esquema tradicional de las mujeres con las que se esperaba que el príncipe se relacionara. Era una modelo reconocida, con una carrera en auge y una personalidad abierta y auténtica que enamoró profundamente a Felipe, quien empezó a presentarla a su círculo más cercano y a la sociedad española. En ella, el futuro rey encontraba una paz y una alegría que, según varias fuentes, nunca ha experimentado con otra mujer.

Presiones desde la Casa Real a Felipe para que rompiera la relación

Sin embargo, la relación con Eva pronto encontró obstáculos importantes. La Casa Real y los sectores más conservadores de la sociedad española veían con preocupación la posibilidad de que una modelo extranjera y no católica llegara a ser reina. Las campañas de lencería en las que había participado Eva fueron motivo de un escándalo mediático que sacudió a la opinión pública, y pronto comenzaron a circular rumores que cuestionaban su idoneidad para acompañar a Felipe en la vida real. En ese momento, el rey emérito Juan Carlos I intervino, preocupado por el impacto que esta relación podría tener sobre la imagen de la monarquía y la estabilidad de la Corona. Parece que al ex monarca solo le parecían bien las que se metían en su cama. Pero como el perro del hortelano, si no comía él, no comía nadie.

Ante la presión del rey, de la familia y de los medios, Felipe se vio en la dolorosa obligación de elegir entre su amor por Eva y su deber como heredero. Bajo esta presión, Felipe puso fin a su relación con Eva Sannum, a pesar de que el amor entre ellos era real y sincero.

Deslizan que Eva Sannum recibió dinero para desaparecer de la vida de Felipe VI

Se dice que fue una de las decisiones más difíciles de su vida y que, aún hoy, marca su memoria. Según algunos periodistas como Jaime Peñafiel, existen rumores de que Eva pudo haber recibido una compensación económica paran aceptar la ruptura sin más apartarse definitivamente de la vida de Felipe, aunque esto nunca ha sido confirmado.

Aunque Felipe finalmente formó una familia junto a Letizia, muchos piensan que aquella relación con Eva fue la que realmente le hizo feliz. La historia entre Felipe y Eva Sannum sigue viva en la memoria de quienes recuerdan cómo ese amor fue sacrificado en nombre del deber, dejando una huella indeleble en el corazón del ahora rey de España.