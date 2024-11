Felipe VI y Letizia alcanzan un acuerdo y dejan de ser matrimonio

Fuentes cercanas a la Casa Real han revelado que Letizia y Felipe VI han llegado a un acuerdo privado para modificar radicalmente su relación. Según informaciones privilegiadas, el vínculo matrimonial entre los reyes ha evolucionado hacia una sociedad estrictamente profesional.

Aunque seguirán manteniendo una imagen de unidad ante el público, fuentes confiables aseguran que la pareja real ha decidido separar sus vidas personales. Presuntamente es un acuerdo mutuo, una decisión tomada después de largas deliberaciones porque ambos han llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera de preservar la institución monárquica.

Letizia y Felipe ya no sienten amor

De acuerdo con Laura Rodríguez en su canal de YouTube citando el libro de ‘Los silencios de Letizia’, escrito por Jaime Peñafiel, los monarcas “insisten en aparentar que están más enamorados que nunca y se muestran paseando por Madrid y llegando ir incluso al cine Doré, aunque los trabajadores insisten en que el Rey y la Reina no comparten habitación, no cenan juntos y ni siquiera se dirigen la palabra”.

El texto señala que algunos informantes cuentan que los reyes fingen en público que “la infidelidad con Jaime del Burgo ya está superada, pero en realidad Felipe y Letizia ya son dos árboles estériles en el más absoluto desierto”.

“Nada queda ya del amor de antaño y ahora sólo son un equipo de trabajo”, asegura el periodista en su libro, dejando claro que la unión de afecto que un día los llevó a contraer matrimonio ya no es el mismo motivo que los mueve ahora para permanecer juntos.

Si bien las razones exactas detrás de esta decisión no han sido reveladas oficialmente, expertos en realeza especulan que las tensiones entre los monarcas habrían ido creciendo a lo largo de los años, llegando a un punto de no retorno.

Letizia y Felipe: una fachada para la estabilidad

La opulencia de los palacios, las sonrisas radiantes en los retratos oficiales y los gestos de cercanía con el pueblo son la imagen que la monarquía presenta al mundo. Pero muchos expertos en el tema se han preguntado e indagado sobre qué es lo que realmente ocurre internamente en Zarzuela y algunos han dado con la ruptura del matrimonio de los reyes.

La monarquía, como cualquier otra institución, depende en gran medida de su imagen pública. La percepción que la sociedad tiene de la realeza influye en su legitimidad y en su capacidad para ejercer el poder. Por esta razón, Letizia y Felipe se ven obligados a mantener una imagen impecable, a pesar de los desafíos y las contradicciones que puedan surgir en su vida privada.

Vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y del público en general implica renunciar a gran parte de la privacidad. Los miembros de la realeza deben someterse a una rigurosa disciplina, siguiendo un protocolo establecido que regula cada uno de sus actos, que muchas veces no soportan, como en el caso de Letizia cuando presuntamente se fue a los brazos de Jaime del Burgo. Los miembros de la corona deben estar dispuestos a sacrificar sus propios deseos y ambiciones en aras del bien común, es por ello que la corona no aceptará un divorcio de Felipe y su mujer, aunque ya no se amen.