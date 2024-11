Fin de semana negro en Zarzuela, la fiesta de cumpleaños de la reina Sofía termina peor que mal

La reina Sofía cumplió 86 años el pasado 2 de noviembre y celebró el día con la esperanza de contar con la presencia de todos sus seres queridos, especialmente de su familia. Aunque no hubo una gran fiesta ni un evento especialmente llamativo, la reina organizó una comida en un esfuerzo por reunir a sus hijos y nietos en una ocasión tan significativa. Sin embargo, el ambiente fue algo tenso debido a las conocidas diferencias familiares, lo cual marcó la celebración de manera evidente.

Este cumpleaños, sin embargo, no quedará en la memoria de la reina emérita como uno de los más agradables, ya que algunas ausencias notables, como la de la reina Letizia, dejaron en evidencia las complejas relaciones dentro de la familia real. La relación entre Sofía y Letizia ha sido distante, algo que se percibió nuevamente en este evento.

Desde hace tiempo, Sofía ha dejado claro su deseo de reunir a su familia y recuperar la unidad de antaño, aunque este objetivo se le ha dificultado cada vez más. La familia real no atraviesa un buen momento, con la distancia de Juan Carlos I en el exilio y las tensiones familiares persistentes. Sofía, sin embargo, continúa haciendo todo lo que está en sus manos para que su familia esté unida, aunque los tiempos en los que esto era más sencillo parecen haber quedado en el pasado.

La celebración del cumpleaños de Sofía fue muy breve

Tras el almuerzo familiar en la Zarzuela, la reina Sofía partió hacia Nueva York ese mismo día para entregar un premio al músico Gustavo Dudamel, en el marco del 70º aniversario del Queen Sofía Spanish Institute. Este compromiso fue un recordatorio de la incansable labor de la reina al servicio de España, y de su activa agenda de actos. Como ella misma ha dicho en declaraciones recogidas por la revista ¡Hola!, no le gusta que la llamen "emérita": “Si sigo trabajando, no sé por qué me llaman emérita. Reina hasta la muerte, aunque no reine”.

La reina Sofía ejerce a sus 86 años muy bien su cargo

A sus 86 años, Sofía continúa siendo una figura activa y entregada a causas sociales, la investigación y la protección del medioambiente. Su labor incluye la presidencia de la Fundación Reina Sofía, que se centra en la integración social, la defensa de los derechos ciudadanos, la promoción de la cultura y el medio ambiente. Además, participa en proyectos internacionales de desarrollo de la mujer rural y microcréditos, con el objetivo de impulsar el progreso y la justicia en España y en el extranjero.