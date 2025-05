Fin de semana negro en Zarzuela, Letizia se negó a regresar de Mauthausen con Felipe VI

Rodeados de banderas republicanas y en un ambiente difícil de sobrellevar, tanto Felipe VI y Letizia superaron una gran prueba de fuego en la conmemoración celebrada por los 80 años de la liberación de los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen. Y es que los Reyes de España formaron parte de una celebración en la que la gran mayoría de asistentes tenía un pensamiento radicalmente opuesto a ellos. Generando un ambiente un tanto hostil que acabó atosigando y agotando, tanto a Felipe VI como a Letizia, que se fueron de allí en cuanto les fue posible.

En este sentido, mientras que Felipe VI tomó directamente el camino de regreso para Zarzuela, fuentes cercanas aseguran que en el avión del Rey de España solamente estaba viajando Felipe VI. Pues, lejos de regresar con su marido, la Reina Letizia optó por volver a su aire y sin tener que compartir un segundo más del necesario con Felipe VI, con el que no quiere convivir en privado.

La realidad es que el matrimonio entre los Reyes de España ha llegado a un punto en el que la convivencia es absolutamente insostenible y solamente se ven las caras cuando la oficialidad de los actos requiere que estén juntos. Si no, Letizia y Felipe VI hacen vida por separado. Siguiendo así, una pacto al que llegaron cuando salió a la luz el caso de Jaime del Burgo.

Letizia aprovecha cada momento libre para ver a sus amantes

Dado que ya no siente que le deba absolutamente nada a su marido, Letizia ha optado por aprovechar cada fin de semana y cada hueco en su agenda para escaparse junto a sus amantes. Algo que hizo nada más finalizar el acto de Mauthausen. Pues, de ahí Letizia se fue a un lugar desconocido con acompañantes desconocidos y ya avisó que no volvería a Zarzuela hasta pasado el lunes. Dejando claro que tenía planes con otras personas que no era ni Felipe VI ni nadie de la Casa Real.

Así pues, una vez más Letizia ha demostrado que no guarda ni considera que deba guardar ningún tupo de respeto hacia Felipe VI. Al que dejó tirado en su camino de regreso después del complicado acto de conmemoración de Mauthausen.