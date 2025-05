Felipe VI, humillado por Letizia en casa de Joaquín Sabina

La relación entre Felipe VI y Letizia hace mucho tiempo que pasa por un momento pésimo. Los Reyes de España han llegado al acuerdo de poner fin, de forma privada, a su convivencia, para así mantener la paz y evitar que el mal pase a afectar a su vida pública, donde, a todos los efectos, siguen siendo un matrimonio feliz. Algo que no se traslada, de ninguna forma, a la vida privada de Felipe VI y Letizia, que ya no se soportan.

La realidad es que no han sido pocas las ocasiones en las que la consorte se ha encargado de dejar por los suelos la autoestima de su marido. Y es que Felipe VI no solamente ha tenido que enterarse de que Letizia le ha estado poniendo los cuernos de forma sistemática y hablaba mal de él a sus espaldas, sino que también ha aguantado todo tipo de humillaciones por parte de una Letizia que en privado nunca se ha contenido ni ha respetado a su marido.

Tal y como relata el propio Joaquín Sabina, fue en una visita a la casa del cantautor, que Letizia perpetró una de las humillaciones más importantes que se recuerdan. Pues, a pesar de su marcado carácter antimonárquico, Sabina era uno de los artistas favoritos de Letizia, que pidió a su marido que le consiguiera una cena con él. Una cena que no acabó de la mejor manera. Pues Sabina sacó a Letizia a bailar la canción que había compuesto para el día de su boda.

Sabina se burló reiteradamente de Felipe VI

Durante la cena, no fueron pocos los momentos en los que Felipe VI se sintió muy incómodo por la actitud de un Sabina que, como no podía ser de otra forma, no se cortó ni un pelo. De hecho, fue el primero en sacar a bailar a Letizia y lo hizo burlándose de él, para posteriormente mostrarle una bandera republicana que estaba colgada en toda la estancia. Algo que incomodó mucho a un Felipe VI que no está especialmente a gusto con ese tipo de símbolos.

Así pues, Joaquín Sabina dejó muy tocado el ego de un Felipe VI que en casa del cantautor se sintió muy incómodo por la despreocupada actitud de Sabina, que siempre estuvo muy cercano a Letizia mientras se burlaba del Rey de España.