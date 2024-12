Froilán ha tenido problemas con la policía de Abu Dabi

La reubicación de Froilán a Abu Dabi fue una elección meticulosamente diseñada por la familia real con el objetivo de distanciarlo del seguimiento mediático y brindarle la posibilidad de cambiar su existencia.

No obstante, el joven no ha conseguido abandonar sus dificultades. Dos sucesos recientes que implicaron a la policía local evidencian que la alteración del contexto no ha bastado para cambiar su comportamiento. Debido a la intervención directa del exrey Juan Carlos I, estos sucesos no han tenido repercusiones públicas, pero la inquietud en la familia real continúa en aumento.

Incidentes que generan tensión

Froilán ha tenido dos incidentes en celebraciones privadas en Abu Dabi que necesitaron la intervención de las autoridades locales. En ambas situaciones, la conducta descontrolada del joven y las disputas con otros presentes captaron la atención de los oficiales de policía. A pesar de que las circunstancias podrían haber escalado hasta llegar a ser auténticos escándalos a nivel internacional, Juan Carlos I puso en marcha el teléfono y empleó sus conexiones en la región para garantizar que nada fuera significativo.

Estos sucesos, que en España habrían sido ampliamente reportados por los medios, han sido mantenidos en secreto debido al hermeticismo que distingue a la sociedad emiratí. No obstante, en la familia real, los sucesos han provocado tensión e interrogantes acerca de cómo gestionar la situación a largo plazo.

Mismos hábitos, diferente contexto

Aunque Froilán se encuentra lejos de España, no ha modificado sus tradiciones. Su modo de vida en Abu Dabi sigue el mismo modelo que demostró en su país de origen: noches festivas que se prolongan hasta la madrugada y un interés por los entornos más lujosos. La distinción principal radica en que, en los Emiratos, estas actividades no son objeto de un constante monitoreo por parte de los medios de comunicación españoles. Esto ha disminuido la presión pública hacia la familia real, pero no ha suprimido las inquietudes internas.

Se propuso el cambio a Abu Dabi como una solución provisional para prevenir que Froilán siguiera creando cargos comprometidos en España. No obstante, los episodios más recientes indican que el joven no está sacando provecho de la oportunidad de reiniciar en un ambiente más discreto. En cambio, parece estar cometiendo los mismos fallos, aunque ahora con menos impacto en los medios.

Entre tanto, la familia real continúa sin hallar una resolución definitiva para el problema de Froilán. Se considera inviable su regreso a España, dado que podría intensificar las críticas hacia la Casa Real y amenazar los intentos de mejorar su reputación pública. No obstante, mantenerlo en Abu Dabi también supone retos, en particular si sus dificultades persisten.

La acción de Juan Carlos I ha impedido que los sucesos recientes se transformen en polémicas en los medios, pero también ha evidenciado la vulnerabilidad de la estrategia implementada. La familia se halla ante un dilema complicado: mantener la fe en que el tiempo y la lejanía facilitarán la madurez de Froilán o explorar opciones más radicales para manejar la situación. Actualmente, el porvenir del joven continúa siendo incierto, así como el efecto que sus actos puedan generar en la estabilidad de la monarquía española.