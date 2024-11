Froilán, mal educado con la escolta, menosprecios, altivez e intervenciones bochornosas

Froilán no ha sido el más discreto de la realeza y ha sido motivo de preocupación para sus padres y para Zarzuela. Recientemente se ha sabido de sus deseos de volver a España, tras unos años Abu Dabi, parece no adaptarse y se presume que busca trabajo en Madrid, pero aun no lo consigue.

Por otro lado, cada vez que viaja a su tierra natal va dando de qué hablar, y no en positivo. La fama del sobrino de Felipe VI le precede, las fiestas y la vida nocturna siempre han sido su mayor inclinación, pero aparentemente, suele pasarse de copas e involucrarse en situaciones nada agradables. Y en medio de todo esto, siempre tienen que intervenir los escoltas, que pasan ya del nieto de Juan Carlos porque sus actitudes son todo menos amables.

Fiestas y conflictos, escoltas de Casa Real están cansando de Froilán

Con el título de “oveja negra de la familia” Froilán siempre ha dado problemas. La polémica más relevante en la que se ha visto envuelto y que disparó las alarmas de Casa Real, fue una pelea con navajas en las afueras de un local nocturno y el desalojo en una fiesta ilegal con menores de edad e incluso drogas, según aseguran algunas fuentes.

Ante estas situaciones siempre interviene el personal de seguridad de la familia real, que tras resolver discretamente estos problemas, se rumora que sólo reciben menosprecios por parte del hijo de la infanta Elena. Parece que, no solo los reyes no quieren al nieto de Juan Carlos I de vuelta a Madrid, sino que los guardias de la realeza agradecerían si no vuelve en mucho tiempo.

De tal palo tal astilla

Pero estas actitudes parecen no solo caracterizar a Froilán, también se ha dicho lo mismo de su hermana Victoria Federica, quien a su favor a dicho en el programa “Hormiguero”, refiriéndose a los guardaespaldas que le acompañaron desde que nació, que "los adora". Sin embargo, mucho se ha filtrado que apunta a lo contrario, lo que cataloga a los hijos de la infanta Elena como maleducados.

Es probable que, estas formas las hayan tomado del ejemplo de su madre. No es un secreto que la infanta ha sido señalada en varias ocasiones por el maltrato hacia su personal de seguridad. En sus criticadas salidas nocturnas, donde se dice que suele pasarse de copas y protagonizar unos cuantos espectáculos, los guardias han tenido que actuar con mucha cautela para sacarla de la situación con toda la discreción posible. A lo que Elena ha respondido con altivez y actitudes groseras que han incomodado en más de una ocasión al personal.

Esto solo suma razones para la supuesta decisión de Letizia de mantener a esta parte de la familia de Felipe lo más lejos posible de Zarzuela. En medio de tantas polémicas que han surgido en los últimos años que han afectado la imagen de la realeza, los reyes buscan constantemente mantener un bajo perfil, y las acciones de algunos miembros de la familia Borbón no encajan con los lineamientos que buscan emplear durante su mandato.