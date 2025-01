Froilán, protagonista para mal en los sucesos de gravedad la madrugada del viernes al sábado

Froilán se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la Casa Real, lo que ha llevado a Felipe y Letizia a tomar la drástica decisión de enviarlo a los Emiratos Árabes junto a su abuelo, Juan Carlos I. A finales del año pasado, el joven estuvo involucrado en un altercado con arma blanca a las afueras de una reconocida discoteca en el exclusivo barrio de Salamanca. Tan solo un mes después, fue desalojado de un local clandestino que operaba con una licencia de sauna pero que, en realidad, funcionaba como un after ilegal con una cantidad de asistentes muy superior a la permitida. En la habitación donde se encontraba junto a un grupo de amigos, se hallaron sustancias ilegales.

A pesar de haber conseguido un puesto como becario en una prestigiosa empresa petrolera gracias a la influencia de su abuelo, su intento de cambio de rumbo no prosperó. Actualmente, se encuentra sin empleo y parece haber retomado su vida de excesos, asistiendo constantemente a fiestas y eventos nocturnos. Además, se rumorea que su corazón podría estar ocupado por Belén Perea.

Cada vez que regresa a España, las celebraciones se convierten en una constante. Froilán encadena una fiesta tras otra, llegando a pasar días sin descanso. El verano pasado, organizó varias celebraciones de cumpleaños en lugares como Marbella, Ámsterdam e Ibiza, y al concluir sus vacaciones, trasladó la celebración a Dubái. Invitó tanto a sus amigos de siempre como a nuevas amistades, y en sus eventos no faltaron la música y el alcohol. Según testigos, disfrutaron de una cena en un exclusivo restaurante especializado en carnes antes de dar inicio a una serie de planes organizados por el propio Froilán. Sin embargo, su comportamiento ha llamado la atención, ya que desobedece las estrictas leyes de los Emiratos, donde el consumo de alcohol está prohibido.

Froilán se salta las leyes de los Emiratos Árabes con el alcohol

Para eludir las restricciones, el nieto del rey emérito participa en fiestas privadas organizadas en lujosas residencias, donde el alcohol fluye sin limitaciones. En algunas de estas reuniones, ha terminado en condiciones lamentables, lo que le ha valido varias advertencias por parte de su abuelo. No obstante, parece que Froilán no se toma en serio estas reprimendas, confiado en que siempre podrá actuar a su antojo. Considera que ya ha cumplido con su parte al alejarse de Madrid para no generar más inconvenientes a la familia real.

Las constantes fiestas y descontrol en Abu Dabi no solo han generado preocupación en el entorno familiar, sino que también han reavivado el debate público sobre su comportamiento. Mientras Froilán sigue disfrutando de la vida nocturna en los Emiratos, queda por ver si estas actitudes tendrán consecuencias más serias tanto para él como para su relación con la Casa Real. El pasado fin de semana estuvo invitado de nuevo a una fiesta de su grupo de amigos.