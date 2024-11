Froilán recibe órdenes de Casa Real de no viajar a Barcelona

Ya hay lugar para acoger la última cita de la temporada de MotoGP: el Circuit de Barcelona-Cataluña. El trazado catalán será el encargado de poner punto y final a la temporada que en apenas unos días verá coronarse a Jorge Martín o a Pecco Bagnaia como campeón del Mundo de MotoGP 2024. Una noticia que llega apenas unas horas después de que la organización del mundial, Dorna, decidiese cancelar el Gran Premio de la Comunidad Valenciana como consecuencia de la DANA que ha dejado devastada Valencia. Uno de los invitados era Froilán pero la Casa Real le pidió que no asistiera por el tema de las inundaciones en Valencia.

El sobrino del Rey Felipe VI, Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, ha confirmado que no estará presente en el Gran Premio de MotoGP en Barcelona, el próximo fin de semana. A pesar de ser un entusiasta declarado del motociclismo y haber sido visto en eventos similares en años anteriores, Froilán ha decidido no acudir en esta ocasión debido a que la casa Real no ve bien que vaya al evento deportivo en solidaridad con los afectados por las inundaciones de Valencia.

Froilán, conocido por su pasión por los deportes de motor, tenía previsto asistir al evento y ocupar un lugar en el palco VIP junto a otras personalidades y aficionados del motociclismo. Sin embargo, la Casa Real habría considerado más prudente su ausencia para evitar posibles controversias, especialmente en una época de gran sensibilidad política.

La noticia ha generado diversas reacciones, tanto entre sus seguidores como en los círculos de la realeza, pues Froilán ha asistido regularmente a eventos deportivos de alto perfil en los últimos años. Aunque el joven de 26 años aún no ha hecho comentarios públicos al respecto, se espera que respete las instrucciones y decline la invitación al esperado evento en Cataluña.

Por su parte el Rey emérito Juan Carlos I tampoco estará presente en el Gran Premio de MotoGP que se celebrará en Barcelona este fin de semana, a pesar de su conocida afición por el mundo del motor no hará acto presencia en solidaridad al pueblo español y especialmente al de Valencia el ex monarca, quien actualmente reside en Abu Dabi, ha decidido respetar a los Valencianos.

Todos esperaban que Juan Carlos I fuera al evento de MotoGP

Aunque en los últimos años ha reducido sus apariciones públicas en eventos deportivos, la posible asistencia de Juan Carlos I había sido un tema de interés debido a su pasión por la velocidad y su larga relación con el deporte español. Sin embargo, desde su retirada de la vida pública y su mudanza fuera de España, el rey emérito ha optado por una vida más discreta y ha limitado sus visitas al país, a esto se le suma la desgracia que vive el pueblo de Valencia.

Una ausencia que muchos no esperaban

La ausencia de ambos miembros de la realeza se da en un contexto de mayor prudencia en las apariciones públicas de la familia real, especialmente en eventos de alto perfil como el desenlace de la temporada de MotoGP. Esta decisión ha generado reacciones en redes sociales y entre los seguidores del campeonato, que esperaban ver a ambos en el esperado evento deportivo.