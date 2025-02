Furgonetas de mudanza contratadas por Zarzuela confirman la peor pesadilla de Letizia

En las últimas semanas, Felipe VI y la Reina Letizia llegaron a la conclusión de que no podían convertir Zarzuela en una especie de hotel de cinco estrellas para todo aquel que se apellide Borbón. En este sentido, después de lograr que Victoria Federica y Froilán dejaran de usar Zarzuela a su antojo, a los Reyes de España les va a tocar tener que aguantar, de nuevo, a una persona no deseada bajo el lujoso techo de Zarzuela. Pues, de aquí a unos pocos meses, todo apunta a que Irene Urdangarin va a mudarse a la residencia real para pasar ahí el verano.

La hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin está estudiando su carrera en Oxford y ahora mismo su residencia está instalada en Inglaterra. Sin embargo, una vez finalice su curso, Irene no piensa seguir en su actual hogar ni quiere ir a Ginebra, sino que quiere volver a España y, por ahora, los planes de Irene Urdangarin no pasan por residir en un lugar que no sea Zarzuela, donde están comenzando a llegar camiones de mudanza de forma casi diaria.

En este sentido, la infanta Cristina habría permitido que su hija siguiera viviendo a su aire, a cambio de no dejarla en una casa para ella misma. Es por este motivo que la ha mandado a Zarzuela. Un lugar en el que Cristina sabe que su hija va a estar controlada las 24 horas del día y no va a poder perder el control.

Letizia no quiere ver a más gente en Zarzuela

La realidad es que la Reina Letizia ha convertido Zarzuela en un espacio hecho por y para ella. La consorte detesta profundamente que vengan miembros de la familia Urdangarin y Marichalar a hospedarse en su casa como si se tratara de un hotel. Y es que, considera que los hijos de Cristina y Elena solamente se aprovechan de su hospitalidad para usar Zarzuela como un lugar de lujo pagado y donde pueden ir cada vez que lo desean. Lo que pone de los nervios a la esposa de Felipe VI, que ya le ha hecho saber que no le gusta ni un pelo que su sobrina pequeña regrese a Zarzuela.

Así pues, no parece que Irene Urdangarin vaya a tener un gran recibimiento cuando llegue, a finales del mes de junio a Zarzuela, donde la Reina Letizia está muy disgustada por el hecho de que tendrá que soportar a su sobrina menor, que, solo por el apellido Urdangarin le genera un gran rechazo.