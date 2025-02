Letizia vuelve a tensar la relación con Felipe VI, discusión a gritos en Zarzuela, el peor fin de semana

El delicado estado de salud de Juan Carlos I ha comenzado a ser motivo de seria preocupación en Zarzuela. El Rey Felipe VI obligó a su padre a marcharse al exilio en Abu Dabi a cambio de permitirle que regresara a España en los últimos momentos de su vida. En este sentido, a pesar de que todavía no se teme de verdad por la vida del emérito, el empeoramiento físico de Juan Carlos I ha hecho que las infantas Elena y Cristina hayan comenzado a mover hilos para que su padre pueda volver cuanto antes a su tierra.

Ante esta situación, Felipe VI es muy consciente de que no tiene otra opción que ceder y permitir que el emérito acabe volviendo a España. Sin embargo, el monarca español habría pactado con sus dos hermanas que, por el bien de la estabilidad de Zarzuela, lo mejor será que ese regreso de Juan Carlos I se vaya cocinando a fuego lento. De modo que, por ahora, estaría abierto a que su padre pase largas temporadas en España y vuelva periódicamente a Abu Dabi. Un plan que haría que el regreso de Juan Carlos I fuera progresivo y mucho menos sonado que si volviera a vivir en España de repente.

Letizia se niega al plan de Felipe VI

A pesar de que la idea de Felipe VI ha gustado a Elena y Cristina, no parece que a Letizia le haya gustado nada la posibilidad de que Juan Carlos I pueda volver a España. La consorte es muy consciente de todo el daño que su suegro le ha hecho a la Casa Real y su regreso no haría más que enturbiar el día a día en Zarzuela. Algo por lo que Letizia no está dispuesta a tener que pasar.

Un disgusto, el de Letizia que el pasado fin de semana provocó una grandísima discusión que acabó a gritos en Zarzuela. Y es que, por ahora, Letizia se ha negado totalmente a aceptar que Juan Carlos I pueda pasar largas temporadas en España y mucho menos en el palacete que tiene en Madrid, concretamente en La Florida.

Felipe VI quiere tener controlado a su padre

La realidad es que otra opción que se manejaba para Juan Carlos I, era que viviera en Sanxenxo. Sin embargo, Felipe VI quiere tener cerca y bien controlado a su padre, que, salvo cambio de última hora, acabará viviendo en las afueras de Madrid, en un palacete de lujo. Algo que ha molestado profundamente a la Reina Letizia, que no quiere ni ver al emérito.