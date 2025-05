Guardiamarinas de Elcano explican que Leonor y Letizia terminaron a gritos en Panamá

La travesía de Leonor a bordo de Elcano no ha estado exenta de problemas y de polémicas alrededor de la Princesa de Asturias. Y es que, más allá de todos los inconvenientes a nivel de salud que han afectado muy negativamente a Leonor, la hija de los Reyes de España ha protagonizado varias de las imágenes más sonadas de la historia de la Casa Real española. Y es que, después de haber sido pillada bebiendo una cerveza junto a sus compañeros guardiamarinas, Leonor fue fotografiada en bikini por las playas de Uruguay. Algo que no ha hecho ninguna gracia a Letizia, que no ha tardado en mostrar su malestar a su hija mayor.

Para Letizia, el mantenimiento de la privacidad siempre ha sido un factor fundamental desde que llegó a Zarzuela. La Reina de España siempre ha sido muy precavida en sus apariciones públicas y ha evitado salir en fotografías comprometedoras para su imagen pública. Una costumbre que no replica su hija Leonor, que ha acabado siendo cazada en más de un momento complicado y delicado para su imagen.

En este sentido, más allá de las famosas fotos en bikini, Leonor también fue vista mientras fumaba y bebía. Una fotografía que nunca acabaron viendo la luz gracias a la intervención directa de Zarzuela, que hizo todo lo que pudo para preservar intacta la imagen de la Princesa de Asturias. Lo que llevó a Letizia a entrar en cólera con la falta de cuidado de su hija.

Leonor y Letizia acabaron a gritos

En la reciente visita de Letizia a Leonor en Elcano, la Reina de España recriminó a su hija que no fuera lo suficientemente cuidadosa con sus actitudes en público. Un pensamiento que no comparte la Princesa de Asturias que, entre gritos, hizo saber a su madre que esas imágenes fueron tomadas por la falta de atención de su equipo de escoltas. Nunca por su poca dedicación en el mantenimiento de su privacidad.

Así pues, los guardiamarinas de Elcano quedaron impactados al escuchar la fuerte discusión entre Letizia y Leonor al hablar sobre las fotografías que nunca se publicaron, en las que la Princesa de Asturias aparecía fumando y bebiendo. Algo que irritó a Letizia.