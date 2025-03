Guardiamarinas de Elcano se van de la lengua con los privilegios de Leonor

La Princesa Leonor ha sufrido mucho desde que comenzó su aventura a bordo del buque escuela Elcano. Los mareos y problemas personales han hecho que la hija de Felipe VI y de Letizia haya estado pasando unos meses ciertamente complicados en alta mar y que haya pedido ser evacuada en reiteradas ocasiones. Sin embargo, a pesar de haber estado atravesando un completo infierno por culpa de los problemas de salud y de las dificultades que implica el hecho de vivir en alta mar, la realidad es que Leonor ha estado viviendo con unas comodidades muy diferentes a las del resto de sus compañeros.

Desde que comenzó la travesía a través del Atlántico, había serias sospechas sobre las condiciones en las que Leonor iba a vivir en Elcano. Y es que el hecho de que sea la mismísima Princesa de Asturias podía hacer que Leonor recibiera cierto trato de favor por parte de los capitanes de Elcano. Algo que siempre se había negado desde Zarzuela.

Sin embargo, por mucho que se hayan esforzado desde la Casa Real para hacer creer al mundo que Leonor vive en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Algo que los propios guardiamarinas de Elcano han acabado desmintiendo a lo largo de los últimos días. Y es que, tal y como han podido saber fuentes cercanas, los compañeros de Elcano están muy molestos con el trato de favor que recibe la Princesa de Asturias.

Leonor vive rodeada de beneficios

Los compañeros de Leonor han dado a entender que la hija de Felipe VI disfruta de una serie de privilegios con los que ellos ni pueden llegar a soñar. Tanto es así que Leonor cuenta con un teléfono satelital para contactar con su familia, un camarote privado e incluso con un menú especial diseñado a su gusto para que no tenga que comer ciertos platos que no le gustan nada e incluso se ha permitido que no haga guardias de madrugada. Una situación que ha acabado generando cierta incomodidad en Elcano, donde los compañeros de Leonor sienten que no se está siendo nada justo con ellos.

Así pues, lejos de ser una más dentro de la tripulación de Elcano, Leonor ha demostrado que ser la Princesa de Asturias la ha estado beneficiando de una forma en la que su experiencia está siendo muy diferente y mucho más leve que la del resto de guardiamarinas.