Guillermo de Gales ha pedido a Kate Middleton que no salga de casa, tras la gravedad del último diagnóstico

Hace ya diez meses que Kate Middleton recibió el diagnóstico más temido de toda su vida. Pues, el pasado mes de enero, la Princesa de Gales descubrió, gracias a su equipo médico que sufría de cáncer y que debía ponerse cuanto antes a luchar contra esa fatal enfermedad. Un grave diagnóstico que puso los pelos de punta a toda la Casa Real, en especial a un Guillermo que no hace más que ver como sus seres queridos sufren de la salud.

En este sentido, medios cercanos a Kate Middleton han podido confirmar que la Princesa de Gales está yendo por el buen camino y que, pese a que está siendo lenta, la recuperación va siguiendo los pasos deseados y, si nada cambia, se esperaría que las esperanzas de superar la enfermedad mejoren sustancialmente con el paso de los meses. Sin embargo, esas buenas noticias no son suficientes para Guillermo de Gales.

Guillermo quiere que Kate siga con su reposo

Ante esta situación, el plan del Príncipe Guillermo sigue siendo el mismo que tenía el pasado mes de enero. Y es que, su principal prioridad es que Kate se recupere por completo y que no sienta ningún tipo de prisa por volver a la actividad regular. Es por este motivo que, según fuentes cercanas, Guillermo ya ha pedido a Kate Middleton que evite salir de casa para seguir centrada en su recuperación y que limite sus apariciones públicas a aquellas que sean absolutamente ineludibles.

Por su parte, desde Reino Unido aseguran que Kate tiene un plan muy diferente en su mente. Y es que, casi un año después de que le fuera detectado el cáncer, ya está cansada de tener que limitar su vida y su actividad como Princesa. Es por este motivo que, ahora que parece que va mejorando, quiere apostar por comenzar a ser más visible para el público. Una idea totalmente contraria a la de un Guillermo que prefiere que su mujer siga guardando reposo absoluto.

Guillermo, teme el peor final posible

Con Carlos y Kate luchando contra una misma enfermedad, el Príncipe Guillermo está en una completa pesadilla. Y es que, si no fuera poco el hecho de no tener a su hermano cerca, el Príncipe de Gales está luchando contra su peor pesadilla, pues, en cuestión de meses vio como su padre y su mujer eran diagnosticados de cáncer. Una enfermedad que llevó a Guillermo a temer el peor desenlace posible. Un drama que no hubiera sido capaz de superar.