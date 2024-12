Guillermo de Gales no perdona que Harry haya abandonado a Carlos III mientras se está muriendo

Desde que en 2020, el Príncipe Harry tomó la decisión de abandonar su papel como Duque de Sussex, su relación con Guillermo quedó muy tocada. En este sentido, el paso del tiempo no ha hecho ningún favor a los Príncipes de Inglaterra, los cuales, lejos de haberse ido acercando, han visto como se han distanciado hasta el punto de no haberse ni hablado a lo largo de los últimos meses. Una situación realmente incómoda que se ha ido agravando a razón del delicado estado de salud de su padre, Carlos III.

En esta línea, fuentes cercanas confirman que el Príncipe Guillermo está realmente enfadado con su hermano por el hecho de que, en el peor momento en cuanto a la salud de su padre, ha desaparecido completamente de su vida. Y es que, en estos últimos tiempos, no ha habido ningún contacto por parte del Príncipe Harry hacia su padre, ni para interesarse por su situación de salud ni por ningún otro tema. Dejando así, una sensación de abandono total que ha dejado muy dolido a Carlos III y absolutamente indignado a Guillermo de Gales.

Guillermo no perdona a Harry todo el daño causado

Además, no solo se trata de haber desaparecido en el peor momento de la vida del Rey Carlos III. Si no que Guillermo también le recrimina a su hermano, el hecho de haber hecho mucho daño a la imagen pública de la Casa Real. En este sentido, el Príncipe de Gales está realmente indignado por el hecho de que su hermano no se haya hecho nunca responsable de todo el daño que causó la decisión que tomó en 2020, de dejar la Realeza de forma indefinida. Trayendo un estrés muy grande a la figura de un Carlos III que ahora paga todo eso.

De este modo, con el contacto absolutamente roto y con Guillermo cada vez más enfadado con Harry, parece que cada vez es más complicado que los Príncipes de Inglaterra hagan las paces de una vez por todas.

Harry y Guillermo, lejos de casa en Navidad

Por otro lado, cabe destacar que ni Harry ni Guillermo han estado junto a su padre en Navidad, algo que no ha hecho ninguna gracia a un Carlos III que se ha sentido muy solo en estas fiestas.

Así pues, a pesar de haber hecho lo mismo en Nochebuena, Guillermo de Gales está profundamente enfadado con su hermano Harry, por haber abandonado a su padre, Carlos III, mientras su vida está amenazada por el cáncer de colon.