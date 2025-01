Guillermo de Gales se está vengando de su hermano Harry y ha prohibido a Carlos III que vuelva a casa

Como dicen las personas más cercanas a Guillermo de Gales, si hay algo que le caracteriza, eso es su testarudez. Cuando alguien se la juega o le hace pasar un mal rato, el Príncipe tiene serias dificultades para perdonar. Una situación que ha llegado al límite con su hermano, Harry de Sussex, al que, por ahora, Guillermo tiene completamente vetado de Buckingham, donde, por orden del propio Príncipe tiene la entrada absolutamente prohibida, a pesar de que Carlos III sí que podría estar por la labor de facilitar el regreso de su hijo mayor y Duque de Sussex.

En este sentido, como afirman en Inglaterra, el Príncipe Harry ya habría comenzado a dar pasos para regresar a su país, desde hace unos dos años, cuando publicó su autobiografía, ‘Spare’, la cual marcó un cambio de actitud por parte del Duque de Sussex y comenzó a tener una actitud mucho más conciliadora, de puertas hacia adentro. Algo que sí que habría funcionado con Carlos III, al que le encantaría tener de vuelta a su hijo, pero que no gustó ni gusta nada a Guillermo de Gales, que, por ahora no está por la labor de perdonar a su hermano, al que culpa de todos los males de la Casa Real de Gran Bretaña.

Guillermo bloqueará todo intento de Harry de volver

Además, por si no fuera poco, con el plan de Guillermo de no ayudar en nada, fuentes cercanas a la Casa Real, aseguran que el Príncipe de Gales está preparado para bloquear cualquier intento de su hermano Harry a la hora de regresar a Reino Unido o de contactar con su padre. Y es que, ahora mismo, Guillermo de Gales se ha acabado convirtiendo en el principal motivo por el que Harry de Sussex no está en Inglaterra.

Por otro lado, quien tampoco pone las cosas nada sencillas, es Meghan Markle, la cual nunca apoyará a su marido a la hora de mudarse a Reino Unido. De hecho, la actriz nunca ha tenido el más mínimo gesto para acercarse a la Casa Real británica y no piensa tenerlo, al considerar que la trataron muy mal en su etapa en Buckingham.

Así pues, más allá de Carlos III, que sí aceptaría el regreso de Harry, el Duque de Sussex no cuenta con demasiados apoyos para volver a su casa. Pues tiene en contra de ello, tanto a su hermano como a su esposa, los cuales están remando fuerte para que ese regreso no sea una realidad.