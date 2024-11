Guillermo se acostó con sus amantes en la misma cama que compartía con Máxima de Holanda

Desde los comienzos de su noviazgo, allá por 1999 cuando, Máxima de Holanda y Guillermo se conocieron para, posteriormente comenzar un noviazgo que acabó en matrimonio, la relación entre ambos vino más que marcada por el poco recomendable estilo de vida del actual rey de los Países Bajos. Y es que, entre las mayores aficiones de Guillermo estaban el whisky y las mujeres, dos cosas que nunca abandonaron del todo su vida, ni cuando se casó.

En este sentido, pese a que las más sonadas de las infidelidades fue cuando el entonces príncipe Guillermo pasaba tardes y noches de pasión junto a su exnovia, Emily Bremers, fuentes cercanas a la realeza neerlandesa aseguran que fueron muchas más mujeres las que pasaron por la cama que compartía con Máxima. Y es que, lejos de buscar un lugar diferente para sus encuentros con sus amantes, Guillermo decidió usar el mismo lugar que compartía con su esposa, para serle infiel.

Innumerables infidelidades, perdonadas por Máxima

No han sido pocas, las veces que han salido personas cercanas a Máxima de Holanda, que nunca se casó ni se acercó a ningún hombre por motivos realmente amorosos. En este caso, su boda con el actual Rey Guillermo no fue por otra razón. Y es que, si tras todos estos desengaños amorosos e infidelidades, Máxima sigue junto a su marido, no es por otra cosa que por mero interés, tanto económico como de poder.

Tal es el nivel de aguante por parte de la reina neerlandesa, que fuentes cercanas aseguran que vive absolutamente distanciada emocionalmente de Guillermo, al cual ya hace tiempo que no ve como su marido, sino como ese elemento necesario para mantener su lujosa vida, mientras que las ya innumerables infidelidades y faltas de respeto hacia ello son el precio que tiene que pagar por su comodísima vida.

Una confianza rota desde el matrimonio

Asimismo, las infidelidades por parte de Guillermo fueron descubiertas, incluso antes de su matrimonio con una Máxima que se casó con un hombre al que detestaba y en el que no confiaba nada, algo que se ha mantenido con el paso del tiempo y de las infidelidades, las cuales ya no trataría ni de ocultar, un Rey Guillermo que ni se molesta en cambiar de cama para recibir a sus amantes.

Así pues, Máxima de Holanda sigue teniendo motivos, más que de sobra para retirar cualquier tipo de confianza en su esposo, un Guillermo que, ni con el paso del tiempo es capaz de cambiar sus dos mayores vicios, el alcohol y las mujeres.