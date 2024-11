Harry no aguanta el ritmo de vida de Meghan Markle y podría volver a Reino Unido para alejarse de ella

Cuando Meghan Markle firmó su matrimonio con el Príncipe Harry, se imaginaba una nueva vida llena de lujos sin necesidad de hacer mucho más que asistir a contados actos de la Casa Real a lo largo del año. Sin embargo, con el paso del tiempo y su separación de la Familia Real, Meghan ha visto como Harry ya no puede soportar ese caro y lujoso ritmo de vida que tanto esperaba la actriz.

Una situación que ha acabado crispando los nervios de la pareja, que, lejos de comenzar a ordenar su vida y tratar de reducir en algunos lujos de la mano, habría comenzado una complicada crisis matrimonial que ha llevado al Príncipe Harry, a plantearse una inesperada solución. Pues según informaron desde Reino Unido, el Duque de Sussex ya se está planteando una operación retorno para volver a estar bajo el ala de su familia y no tener que soportar las constantes demandas de su esposa, Meghan Markle.

Harry no quiere que Meghan vuelva al cine

El principal punto de desencuentro en la relación no se trata solamente de los lujos que pide constantemente Meghan Markle, sino que se trataría de que ella quiere volver al cine, algo que, por exposición, no gusta nada ni a Harry ni a la Casa Real, que no consideran que sea una buena opción, dada su relación con el honor de ser Duquesa de Sussex. Lo que habría llevado a Harry a plantearse una vuelta a Reino Unido sin su mujer

Y es que, Meghan no quiere sentirse dependiente de los demás, y mucho menos de la Casa Real de Gran Bretaña, a la hora de satisfacer sus lujos. Pues, según han confirmado medios afines a la actriz, esta considera que su caché es tan elevado que la podría llevar a ganar varios millones de dólares sea donde sea que actúe, lo cual le permitiría poder vivir una vida llena de los lujos que ella quiere, mientras no depende tanto de la fortuna que atesora un Harry que ya le habría pedido que bajara el nivel de vida.

Meghan sería una madre más ausente

Si ya se venía rumoreando la posibilidad de que Meghan fuera una mala madre, el hecho de que vuelva a ser actriz podría acabar siendo el detonante definitivo para que se aleje de forma irremediable de sus hijos, a los cuales, además de tener prohibido cualquier contacto con su familia británica, los vería cada vez menos, dada su apretada agenda como actriz.

Así pues, Harry ya comienza a ver con malos ojos el cambio de vida que planea una Meghan Markle que quiere volver a ser actriz y, a su vez, no depender tanto del dinero de su marido, el cual ya la habría amenazado con cortarle el grifo de los billetes.