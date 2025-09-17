Herminia Hernáiz, psicóloga: la depresión, como la que padece la reina Sofía, se cura: “El 95% de los casos”

Hace varias semanas que venimos hablando de los problemas de salud mental de la reina Sofía. En este sentido, tal y como han venido contando fuentes cercanas a Zarzuela, la madre de Felipe VI ha estado pasando una época realmente complicada a nivel psicológico. Todos los disgustos provocados por su marido, junto al hecho de tener que ver cómo su hermana, Irene de Grecia, se va muriendo, han hecho mella en los ánimos de la reina Sofía, que ha caído en una profunda depresión que la mantiene sin ninguna ilusión y que ha llegado a hacer que deje de comer y pierda hasta 10 kilos.

En este sentido, la experta en psicología del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat, Herminia Hernáiz, afirma que el problema de Sofía no es nada que sea incurable ni contra lo que no se pueda combatir. De hecho, por lo general, en “el 95% de los casos”, con terapia puramente psicológica se puede llegar a curar. Es decir, no haría falta ni recetarle fármacos, los cuales suelen ser necesarios para tratar únicamente el 45% de los casos relacionados con la depresión, especialmente la más prevalente y complicada.

Pronóstico positivo para Sofía

La depresión es un problema de salud mental que cada vez es más habitual en nuestra sociedad. El estrés, el enfrentamiento y la exigencia constante hacen que los ciudadanos y ciudadanas estemos cada vez más expuestos a este tipo de problemas mentales. Sin embargo, la psicología ha evolucionado lo suficiente como para dar respuesta con cierta facilidad y eficacia a los casos de depresión, lo que implica que, en el caso de la reina Sofía, que tendrá a los mejores psicólogos a su disposición, debería salir adelante sin problema.

La familia, muy cerca de Sofía

Otro aspecto fundamental para el tratamiento de la depresión es el hecho de que el paciente se sienta apoyado y acompañado por los suyos. En el caso de la reina Sofía, la soledad siempre ha sido un factor que le ha generado problemas. Sufre mucho cuando no tiene gente cerca, y sus hijos ya han llegado a la conclusión de que la deben visitar cada día.

Así pues, a pesar de que ha sufrido episodios graves y que va a requerir de un largo tratamiento, el pronóstico para la reina Sofía es positivo e invita a pensar que va a salir adelante y bien.