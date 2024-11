Iñaki Urdangarin chantajea al rey con secretos de cama de 3 miembros de la familia y pide el doble por callar

A pesar de que Juan Carlos I reside desde hace dos años en una espectacular mansión en la isla de Nurai, en Abu Dabi, valuado en 11 millones de euros, el rey emérito no goza de total tranquilidad ya que durante su permanencia en el extranjero, la atención sobre sus actividades no ha disminuido ni tampoco el impacto que puede tener en la reputación de la corona.

Iñaki Urdangarin se ha convertido en un dolor de cabeza para la familia real, pues se dio a conocer que está recibiendo pagos para mantener su silencio en cuanto a secretos sobre su ex esposa, Cristina de Borbón y a otros miembros del círculo familiar. Fuentes cercanas afirmaron que el ex Duque ya recibe un estipendio mensual de 25.000 euros de por vida, pero al parecer este monto no es suficiente y ha comenzado a exigir el doble.

Escándalos financieros amenazan con desestabilizar la institución

El soberano Felipe VI es consciente de que deben actuar con cautela para que Urdangarin no revele los secretos que tiene en su poder y se convierta en un escándalo mayor que ponga en peligro la continuidad de la monarquía, además de tener a su favor una herramienta poderosa como la especulación de que la hermana del rey sostuvo encuentros con otras personas durante su permanencia en la cárcel.

Este tipo de chantajes no son nuevos para la corona, pero la gravedad de las acusaciones y la posición tan delicada en la que deja a Cristina, puede traer repercusiones significativas y más en estos momentos donde la población exige que se mantenga una política transparente.

La tortuosa separación de Borbón y Urdangarin

La fiscalía acusó al hombre de utilizar su condición como esposo de la ex infanta para conseguir contratos públicos para organizar eventos deportivos y de turismo en nombre del instituto Nóos para luego desviar gran parte del dinero a su propio bolsillo.

A pesar de que el fiscal del caso pedía 19 años de prisión para Urdangarin, al final la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca decidió condenarlo a seis años y tres meses de cárcel por malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la hacienda pública; mientras que Cristina fue absuelta, dado que ningún testigo la implico en las acusaciones, no sin antes pagar 265.088 euros.

Por su parte, Iñaki comenzó a redactar unas memorias que podrían poner en jaque a la corona si llegaran a publicarse, por lo que Juan Carlos I le recomendó a su hija aceptar las exigencias impuestas por el ex jugador de balonmano.

Otra de las preocupaciones del rey emérito recaen en la aventura que tuvo con la actriz Barbara Rey, y volvió al escrutinio público después que la mujer afirmara haber distribuido un total de 11 copias de grabaciones entre audio y video junto a Juan Carlos I, donde además de recopilar sus encuentros privados, se evidencia si hubo dinero de por medio para que la ex vedette no dijera nada sobre la aventura.