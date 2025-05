Iñaki Urdangarin cierra nuevos acuerdos con Juan Carlos I

El proceso de divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se ha acabado convirtiendo en el mejor negocio que podía llegar a montar el que fuera Duque de Palma. En este sentido, gracias a las constantes amenazas con contar todo lo que sabe sobre Zarzuela, Iñaki Urdangarin ha sido capaz de hacer que los Borbón pongan una auténtica millonada encima de la mesa en concepto de pensión por el divorcio. Y es que, según Juan Luis Galiacho, la infanta Cristina pagó 2 millones en un solo pago y le está pagando 25.000 euros mensuales a su exmarido. Todo con la intención de que esté contento y calladito.

Sin embargo, consciente de que no le van a poner ningún límite ni le van a decir que no a nada, Iñaki Urdangarin ha optado por doblar la apuesta y, según apuntan fuentes cercanas a Zarzuela, ha pedido a Juan Carlos I, que se elimine una de las cláusulas más importantes dentro del acuerdo de divorcio. Se trata de aquella que dejaría sin pensión a Iñaki en caso de casarse de nuevo.

Iñaki Urdangarin está decidido a volver a casarse por segunda vez y lo hará con la gran enemiga de la infanta Cristina, una Ainhoa Armentia que ha sido capaz de robarle el corazón al que fuera Duque de Palma que ahora quiere afianzar del todo su relación con la abogada y quiere volver a pasar por el alar y darle el sí quiero a su pareja.

Urdangarin pide garantías a Juan Carlos I

A pesar de que es consciente de que no le van a hacer nada, Iñaki Urdangarin habría contactado con Don Juan Carlos para pedirle garantías de que si se casaba no iba a perder ni un solo euro de su asignación mensual. Una petición que no necesitó ir acompañada de ninguna amenaza, ya que por lo que hemos podido saber, la orden desde Zarzuela es muy clara. Si no pide algo imposible, hay que tener contento y callado a Iñaki Urdangarin.

Así pues, a pesar de que va a hacerle mucho daño a la infanta Cristina, Juan Carlos I se ha visto obligado a permitir que Iñaki Urdangarin se case con Ainhoa Armentia sin que eso tenga ningún tipo de consecuencia a nivel económico para el que fuera Duque de Palma.