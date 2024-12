Iñaki Urdangarin engañó a varios artistas utilizando al rey, consiguió más de 100.000 euros al año

Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma y ex esposo de la infanta Cristina, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la revelación de un escándalo en el que supuestamente engañó a varios artistas utilizando su cercanía con la Casa Real. Urdangarin habría logrado obtener más de 100.000 euros engañando a los famosos Victor Manuel y Ramoncín, quienes revelaron en "Anatomía de…" que contrataron a Iñaki y al controversial Instituto Nóos para mejorar su imagen, y que fueron estafados por el ex duque.

Los artistas aseguran que este engaño se mantuvo por tres años, lo que representó uno 300.000 euros y que Iñaki usó la imagen del Rey Juan Carlos para convencerlos, asegurandole ayudarlos a cambiar su dañada imagen para el momento, a lo que ellos, en medio de la necesidad y la llamativa propuesta, accedieron.

300.000 euros a una bolsa rota

El instituto Nóos, dirigido principalmente por Iñaki y su socio Diego Torres, encubrían actividades delictivas tras la imagen de una fundación sin fines de lucro, y usaban la imagen del rey Juan Carlos para atraer donantes e inversores.

Así cayeron en esta red Victor Manuel y Ramoncín, quienes contrataron los servicios del Instituto para mejorar su reputación. Pero de resultados nada, solo inversiones a una bolsa rota o mejor dicho desviada. Los fondos fueron robados, y precisamente esto y muchos hechos más llevaron a Iñaki a la cárcel por malversación de fondos. Su esposa y demás miembros de la realeza involucrados fueron absueltos, pero no por esto fueron ajenos a los escándalos y las consecuencias que representó la encarcelación de Urdangarin. El show mediático no fue fácil para Zarzuela, mucho menos para Cristina y sus hijos que enfrentaron graves consecuencias sociales y psicológicas con las que lidian hasta el día de hoy.

A mal tiempo buena cara

Ahora cuentan esta experiencia entre risas. Una anécdota que recordaron en la entrevista es que, el rey Juan Carlos I terminó convirtiéndose en el Presidente de Honor de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), de la que eran miembros y representantes en este tiempo, haciendo alusión al puesto significativo que se le dio por ser quien los ayudaría, de alguna forma, a lograr sus objetivos, y que terminaron siendo estafados a través de la imagen del rey. En un ambiente de risas también contaron que en la primera reunión que la sociedad concretó con los directivos de Nóos, Iñaki no permaneció hasta el final.

Al final, todas estas estafas fueron descubiertas y llevaron a Iñaki Urdangarin y a su familia a una vida bastante complicada tras lo sucedido. Casa Real les habría dado la espalda, y algunos rumores señalan que, Juan Carlos I habría negociado con el ex duque que este se inculpará sin delatar a ningún otro miembro de la realeza. Actualmente, algunos medios aseguran que el deportista vive comodamente gracias al dinero que recibió y sigue recibiendo de esta negociación.