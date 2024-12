Iñaki Urdangarin es acusado de ser mal padre con el dinero de sus hijos

La figura de Iñaki Urdangarin sigue siendo objeto de controversia, incluso tras su divorcio de la infanta Cristina. Según recientes declaraciones del periodista Juan Luis Galiacho, el exduque de Palma está siendo acusado de no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos, mientras lleva una vida de lujo junto a su actual pareja, Ainhoa Armentia.

A pesar de la separación, la infanta Cristina sigue siendo quien cubre la mayoría de los gastos relacionados con sus hijos, desde su educación en prestigiosos colegios hasta su manutención. Urdangarin, por su parte, asegura no tener ingresos suficientes para contribuir económicamente. Sin embargo, según las mismas fuentes, su estilo de vida parece contradecir estas afirmaciones.

Vacaciones en destinos exclusivos, escapadas románticas y viajes frecuentes son parte de la vida que Iñaki comparte con Ainhoa Armentia, algo que ha generado malestar no solo en Cristina, sino también en su entorno familiar. "Dice que no tiene dinero, pero no para", comentó Galiacho, refiriéndose al aparente contraste entre las afirmaciones de Urdangarin y sus acciones.

Cristina no quiere financiar la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia

La infanta Cristina estaría cansada de asumir responsabilidades económicas que, según ella, deberían ser compartidas. Además, el dinero que Urdangarin recibe de la familia, específicamente del rey emérito Juan Carlos I, estaría siendo utilizado para financiar su vida con Ainhoa, en lugar de destinarlo al bienestar de sus hijos.

Este hecho habría incrementado las tensiones entre ambos, especialmente porque Cristina no soporta a Ainhoa, a quien culpa de haber agravado la situación familiar. Según fuentes cercanas, la infanta considera que esta relación no solo ha sido un golpe para ella, sino también para sus hijos, quienes han sido testigos del cambio en la dinámica familiar.

Iñaki se hace más rico debido a chantaje y guardar silencio

Uno de los aspectos más preocupantes es la afirmación de que Iñaki Urdangarin estaría exigiendo mayores cantidades de dinero a cambio de mantener silencio sobre aspectos sensibles de su vida matrimonial y su ruptura con Cristina. Según Galiacho, el exduque de Palma estaría utilizando este argumento como herramienta de presión para obtener más recursos.

Cristina, por su parte, estaría considerando reducir o incluso eliminar las ayudas económicas que le otorga, argumentando que no está dispuesta a seguir financiando su "vida de enamorados" con Ainhoa. Esta postura estaría respaldada por su círculo más cercano, que le aconseja tomar medidas más estrictas frente a las demandas de su exmarido.

Mientras tanto, los cuatro hijos de la pareja, Juan, Pablo, Miguel e Irene, se encuentran en medio de esta complicada situación. Aunque tratan de mantener una relación cordial con ambos padres, el conflicto económico y emocional ha generado tensiones que afectan la estabilidad familiar.