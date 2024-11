Iñaki Urdangarin ha estado engañando a Ainhoa Armentia con la infanta Cristina

Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma, vuelve a ser protagonista de los titulares tras la aparición de rumores que aseguran que habría estado manteniendo encuentros secretos con la infanta Cristina mientras su relación con Ainhoa Armentia seguía adelante. Según fuentes cercanas, esta situación habría tenido lugar en un momento de incertidumbre para el ex cuñado de Felipe VI, quien supuestamente no tenía claro si intentar una reconciliación con Cristina o apostar definitivamente por su vida junto a su actual pareja.

El inicio de esta complicada trama se remonta a principios de este año, cuando las imágenes de Urdangarin y Armentia paseando juntos consolidaron la ruptura definitiva del exdeportista con la infanta Cristina. Sin embargo, recientemente se ha sabido que, tras ese momento, Urdangarin habría mantenido ciertos encuentros con la infanta, encuentros que la hermana del rey Felipe VI habría permitido con la intención de recuperar a su exmarido.

Cristina quería recuperar la relación con Iñaki Urdangarin

A pesar de la humillación pública que supuso para Cristina el conocer la infidelidad de su esposo, la infanta, según estas informaciones, habría estado dispuesta a perdonarlo y luchar por salvar su matrimonio. Amigos cercanos aseguran que la infanta hizo un esfuerzo considerable para mostrarse abierta al diálogo y la reconciliación, a pesar de las dificultades.

Para ella, su matrimonio y la unidad familiar siempre han sido prioritarios, incluso por encima de su propia dignidad en algunos momentos, Cristina quería dar una última oportunidad a Iñaki Urdangarin, por el bien de sus hijos y por los años compartidos juntos.

Sin embargo, parece que esos intentos no lograron el resultado esperado. Aunque Urdangarin pudo haber tenido dudas iniciales, finalmente optó por mantener su relación con Ainhoa Armentia, alejándose definitivamente de la infanta Cristina.

Estos encuentros pudieron ser en reuniones familiares

Aunque no se han confirmado los detalles de dichos encuentros, algunas fuentes señalan que podrían haber ocurrido en un contexto familiar o privado. Por otro lado, tanto Urdangarin como la infanta Cristina han optado por mantenerse en silencio ante las especulaciones, como ha sido habitual en momentos delicados de sus vidas.

Desde que se hizo pública su relación con Ainhoa Armentia, el ex jugador de balonmano ha intentado mantener un perfil bajo en los medios. Sin embargo, estas nuevas informaciones han reavivado la conversación sobre la dinámica entre los tres protagonistas. Por ahora Iñaki Urdangarin y su novia continúan su relación, ahora alejados del foco mediático. La presión había desaparecido desde que se anunció el divorcio de ambos.

De acuerdo con diversas fuentes tanto Iñaki Urdangarin como Ainhoa Armentia tienen planes de dar el siguiente paso en su relación e iniciar una vida juntos viviendo en un hogar para ambos en el que puedan compartir con sus hijos, dejando claro que la relación está más sólida que nunca y que no hay segunda oportunidad para la infanta Cristina.