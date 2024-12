Iñaki Urdangarin ha ganado un millón con el piso de la infanta Cristina en Barcelona

El exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse detalles sobre la venta del lujoso piso que compartía con la infanta Cristina en Barcelona. Según información publicada por El Nacional, el inmueble, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad condal, habría sido vendido recientemente por una cifra cercana a los dos millones de euros. Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia es que Urdangarin, a través de una empresa de su propiedad, se habría quedado con aproximadamente la mitad del valor de la transacción, es decir, un millón de euros.

El piso, que durante años fue el hogar de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus hijos, está situado en el prestigioso barrio de Pedralbes. La propiedad, con amplios espacios, acabados de lujo y rodeada de jardines, fue adquirida por la pareja hace más de dos décadas, cuando su situación económica y social gozaba de estabilidad.

Según las fuentes, el valor actual del inmueble rondaría los dos millones de euros, lo que no sorprende dada su ubicación y características. No obstante, lo que ha llamado la atención es que la titularidad del piso no recaía exclusivamente sobre la infanta Cristina, sino que estaba vinculada a una empresa cuyo control habría estado, al menos parcialmente, en manos de Urdangarin.

Una compra en el centro de la polémica

La información revelada por María Lapiedra apunta a que la infanta Cristina, recientemente divorciada de Iñaki Urdangarin, habría adquirido un inmueble en la ciudad condal para alguien de su círculo cercano. Aunque no se han confirmado los nombres, las declaraciones sugieren que la operación podría estar vinculada a garantizar la comodidad o el bienestar de un tercero, lo que ha desatado críticas sobre el uso de los recursos económicos de la infanta.

Este movimiento inmobiliario ocurre en un momento en el que la infanta está intentando recomponer su vida tras su separación, viviendo entre Suiza y España y manteniendo un perfil más discreto. Sin embargo, la revelación de Lapiedra ha puesto nuevamente en tela de juicio el manejo de los bienes personales de los Borbones y su supuesta capacidad para gestionar grandes operaciones financieras con facilidad.

La empresa propietaria del inmueble sería de Iñaki Urdangarin

El reportaje de El Nacional señala que la empresa titular del piso sería una sociedad vinculada directamente a Iñaki Urdangarin. Esto explicaría por qué el exdeportista habría recibido una parte sustancial del dinero obtenido en la venta, incluso después de su divorcio de la infanta Cristina.

Aunque los detalles financieros de la operación no han sido revelados oficialmente, las fuentes consultadas aseguran que Urdangarin habría recibido un millón de euros tras la venta. Esto ha generado especulaciones sobre si la infanta Cristina estaba al tanto de los acuerdos legales que permitieron este reparto, o si se trató de una jugada planificada por su exmarido para asegurarse una importante suma de dinero tras la separación.