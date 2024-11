Iñaki Urdangarin ha rechazado ofertas de trabajo porque considera que 200.000 euros anuales no es suficiente

A pesar de las polémicas que han envuelto la vida Iñaki Urdangarin después de la ruptura con la infanta Cristina y su posterior salida de prisión, esto no ha sido un impedimento para retomar todos los aspectos de su vida, especialmente a nivel laboral pues se dio a conocer que no le han faltado las ofertas de empleo.

Trascendió que un medio audiovisual le propuso, por una cuantiosa cantidad de dinero, al ex duque aparecer en un programa televisivo en el que no estaba obligado a hablar de su vida privada. Sin embargo, el hombre no consideró la idea como una posibilidad ya que el paquete salarial le pareció insuficiente.

Por otro lado, los rumores apuntan a que el rechazo a las diversas ofertas se debe a que Urdangarin prefiere mantener un perfil discreto. Al momento de su salida de la cárcel, su abogado sentenció que “Inaki necesita encontrar un trabajo estable para resguardar su salud mental”. No obstante, estas declaraciones se contradicen con tan solo echarle un vistazo a la manera en que el ex esposo de Cristina está llevando su vida, ya que se ha dedicado a chantajear a la Familia Real y debido a ello, ha logrado disfrutar de lujosos caprichos.

Urdangarin tenía un as bajo la manga para asegurar su futuro

Las continuas amenazas del ex deportista con exponer secretos de los miembros de la Casa Real, le han valido una jugosa suma de dinero que ha salido del fondo monetario de la corona. El silencio de Iñaki salió en 25.000 euros mensuales más dos millones de euros como parte de una indemnización.

No conforme con eso, se dio a conocer que el hombre siguio presionando para aumentar la cifra, cambiando los acuerdos pactados de forma informal con el emérito Juan Carlos I. Distintas fuentes aseguran que Urdangarin comenzó a mover sus cartas estratégicamente para no tener que trabajar más nunca. En reiteradas ocasiones, el ex duque ha confirmado que las pocas cosas que ha decidido revelar, solo son la punta del iceberg pues aún conserva datos doblemente escandalosos que harían tambalear una vez más, los cimientos de la monarquía española.

El bufete de abogados le trajo algo bueno a su vida

La historia de amor entre Iñaki y Ainhoa Armentia comenzó hace dos años como una relación extramatrimonial hasta que se oficializó la separación con la infanta Cristina. Ambos se conocieron en Imaz & Asociados, un prestigioso bufete de abogados de Vitoria-Gasteiz que se encarga de ofrecer asesoramiento jurídico a empresas sobre temas mercantiles, laborales, contables, tributarios y jurídicos.

Atraídos por las distintas cosas que tenían en común, como la pasión por el deporte, ir a correr, el hecho de que los dos son vascos, entre otras cosas, hicieron que la actual pareja conectara casi de manera inmediata y al poco tiempo comenzaron a salir. El vínculo entre ellos se ha fortalecido a lo largo del tiempo a medida que han superado varios desafíos impuestos por la presión mediática y a dificultades personales como las que atraviesa cualquier pareja.