Iñaki Urdangarin, infiel con mujeres de amigos, se acostaban en Barcelona, también en Vitoria y Bidart

Iñaki Urdangarin, exjugador de balonmano y yerno del rey emérito Juan Carlos I, vuelve a ser noticia debido a nuevas revelaciones sobre su vida privada. Según fuentes cercanas a su entorno, el ex duque de Palma habría mantenido una serie de relaciones extramatrimoniales con diversas mujeres, incluso con esposas de amigos cercanos.

Las infidelidades de Iñaki Urdangarin

Estas infidelidades, que habrían tenido lugar tanto en Barcelona como en Vitoria y Bidart, han generado una gran conmoción social y han puesto nuevamente en el ojo del huracán la figura de Urdangarin. Según estos informantes, el ex marido de la infanta Cristina habría llevado a cabo estas relaciones de forma sistemática durante años, lo que habría provocado un profundo dolor en su ex esposa.

De hecho, aseguran que la infanta Cristina habría expresado en círculos privados su convencimiento de que el ex duque de Palma no ha cambiado su comportamiento. Según estas declaraciones, la hija de Juan Carlos y Sofía habría sido consciente de las infidelidades de su ex marido durante su matrimonio y había presenciado cómo él se reunía con estas mujeres tanto en Barcelona como en Vitoria.

Vitoria parece haber sido un lugar especialmente significativo en esta trama de infidelidades. Aparentemente Urdangarin habría utilizado esta ciudad como un refugio para sus encuentros amorosos, llevando a sus amantes desde Barcelona para mantener sus relaciones en secreto. Además, fue precisamente en Vitoria donde conoció a Ainhoa Armentia, su actual pareja, en un contexto marcado por estas infidelidades.

Estas revelaciones confirman un patrón de comportamiento que se ha repetido a lo largo de los años en la vida de Iñaki Urdangarin. El ex duque de Palma ha sido vinculado en numerosas ocasiones a escándalos relacionados con su vida privada, lo que ha generado una imagen pública muy negativa.

La separación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: un capítulo difícil en la realeza española

La separación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina ha sido uno de los eventos más impactantes en la reciente historia de la realeza española. Después de casi 24 años de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja decidió poner fin a su relación, marcando el final de una era y el inicio de nuevas etapas en sus vidas.

El exjugador de balonmano y empresario y la hija del rey Juan Carlos I y la reina Sofía, se conocieron en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Su romance floreció rápidamente, y en 1997 se casaron en una ceremonia que captó la atención de toda España.

La estabilidad de la pareja se vio gravemente afectada por el escándalo del caso Nóos, en el que Urdangarin fue acusado de malversación, fraude, prevaricación y otros delitos relacionados con la gestión de fondos públicos. En 2018, Urdangarin fue condenado a casi seis años de prisión, y posteriormente cumplió su pena en la cárcel de Brieva, pero eso no fue todo, la relación estuvo marcada por las infidelidades por parte del ex deportista.

Algunas fuentes aseguran que durante todo este tiempo el desgaste emocional para la infanta Cristina fue inmenso. La pareja trató de mantener una fachada de normalidad por el bien de sus hijos, pero los efectos de esta situación los llevaron a anunciar públicamente su separación por el bien de todos.