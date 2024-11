Iñaki Urdangarin mintió para salvar a la infanta Cristina de prisión a cambio de pagos millonarios en Suiza

En un nuevo giro sorprendente en el caso Nóos, fuentes cercanas a la investigación han revelado un pacto secreto que habría permitido a Iñaki Urdangarin evitar una pena de prisión más severa a cambio de proteger a la Infanta Cristina. Según información obtenida por el periodista Juan Galiacho, el ex duque de Palma recibe millonarias transferencias bancarias en cuentas suizas como contraprestación por su silencio.

Iñaki Urdangarin guarda silencio por una gran suma de dinero

Pero esto no quedó ahí, pues de acuerdo con el comunicador al ex marido de la infanta Cristina no le bastó con aquellas transferencias millonarias ya que ahora está exigiendo sumas aún mayores, poniendo en jaque el frágil equilibrio alcanzado.

La creciente ambición del ex jugador de balonmano habría llevado a una nueva negociación, donde estaría exigiendo una cifra astronómica a cambio de mantener en secreto los detalles de su complicidad en la trama corrupta.

Toda esta situación ha afectado directamente al rey emérito, Juan Carlos I, quien se enfrenta a la presión financiera de su ex yerno por de acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Real, este: “pretende duplicar la suma que recibe del Emérito tras su divorcio con la Infanta para mantenerse en silencio”.

Los informantes aseguran que los pagos a Iñaki Urdangarin en el extranjero responden al “deseo de Juan Carlos por mantener a su ex yerno ‘en silencio’ sobre los secretos que conoce de la Casa Real y en concreto de Cristina de Borbón”. Se dice que este silencio salvó a la infanta de haber ido a prisión y manchar la imagen de la corona española.

Los medios de comunicación estimaron en su momento que la cantidad que Iñaki Urdangarin percibiría de forma mensual como parte del pacto de divorcio sería de 5.000 euros, aunque desde El Cierre Digital aseguraron que fuentes cercanas se trataba de una cifra que “podría llegar a los 50.000 euros”. Un monto que es superior a lo que se esperaba inicialmente, con un pago único de 2.000.000 de euros más 25.000 euros mensuales.

Iñaki Urdangarin salvó a Cristina del caso Nóos

El caso Nóos es uno de los escándalos más notorios que ha afectado a la realeza española, y en su centro se encuentra Iñaki Urdangarin, el yerno del rey Juan Carlos I. Este caso ha tenido un impacto significativo tanto en la opinión pública como en la familia real, y su desenlace sigue siendo un tema de interés y debate.

El exjugador de balonmano fue acusado de malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y otros delitos relacionados con la gestión del Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que dirigía junto con su socio Diego Torres. El Instituto Nóos supuestamente desviaba dinero público destinado a eventos deportivos y de turismo, utilizando contratos inflados y facturas falsas.

El juicio del caso Nóos comenzó en 2016 y se prolongó durante varios meses. Urdangarin y Torres fueron los principales acusados, pero también se implicó a la infanta Cristina, quien fue juzgada por cooperación en los delitos fiscales de su marido. A lo largo del juicio, se revelaron detalles sobre el manejo irregular de fondos y la implicación de diversas figuras públicas en el escándalo.

En junio de 2018, Urdangarin fue condenado a casi seis años de prisión por malversación, prevaricación, fraude y otros delitos, mientras que la infanta Cristina fue absuelta y solo tuvo que fue pagar una multa por su responsabilidad civil en los delitos cometidos por su marido, aunque informantes aseguran que salió libre de pecado gracias al silencio de Iñaki Urdangarin.