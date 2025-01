Iñaki Urdangarin pide a la infanta Cristina a través de sus abogados que deje en paz a Ainhoa Armentia

Desde la firma del divorcio que rompió de forma oficial, el matrimonio que habían contraído Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, se dio paso a una gran guerra entre los que fueran Duques de Palma. Un enfrentamiento en el que, por su parte, Iñaki Urdangarin sigue tratando de sacar hasta el último céntimo de los Borbón, a través de las amenazas de que contará toda la verdad sobre los secretos que se guardan en Zarzuela, mientras que, por su parte, la infanta Cristina está intentando hacerle la vida imposible a Iñaki y a su nueva pareja Ainhoa Armentia, a la que odia profundamente.

La realidad es que Ainhoa Armentia no ha caído especialmente bien en el entorno de Iñaki Urdangarin. De hecho, parece que nadie, más allá del propio ex deportista, es capaz de soportar la complicada forma de ser de la abogada, la cual ya ha tenido enfrentamientos, no solo con la infanta Cristina, sino que también con sus hijos, los cuales nunca han mostrado simpatía alguna hacia una Ainhoa a la que ven como una mujer que se aprovechó de la crisis entre Iñaki y Cristina y que ahora vive del dinero que, junto a Iñaki, están sacando a la Casa Real, a cambio de mantener el silencio.

Urdangarin no quiere más ataques a Ainhoa

Si bien es cierto que a Iñaki Urdangarin le es igual lo que le pueda decir o hacer su expareja. La realidad es que ha acabado desarrollando una gran sensibilidad por lo que pueda llegar a estar sufriendo su pareja. Una Ainhoa Armentia a la que la infanta Cristina no se ha hartado de atacar e increpar en privado y en público. Algo que no gusta nada a Urdangarin que ha pedido a sus abogados que traten de mediar en esa guerra.

Cristina ha logrado que todos sus hijos se pongan en contra de Ainhoa Armentia y ha provocado que, junto a Iñaki, queden absolutamente aislados de todo. Una situación para la cual los abogados de ambas partes ya están trabajando. Pues, Iñaki no quiere tener que vivir en una guerra constante en la que su pareja vaya a estar recibiendo ataques constantes por parte, tanto de Cristina como de sus cuatro hijos.

Así pues, harto de ver como su exmujer carga y arremete contra todo, Iñaki ya ha pedido a su equipo de abogados que intervengan para poner fin a una guerra en la que según él, la única víctima es Ainhoa Armentia.