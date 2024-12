Iñaki Urdangarin pide a la infanta Cristina que deja a sus 4 hijos ir a la boda con Ainhoa Armentia

Iñaki Urdangarin, ex esposo de Cristina, ha pedido a la infanta que permita que sus cuatro hijos asistan a su próxima boda con Ainhoa Armentia. En medio de un proceso de separación que ha tenido un gran seguimiento mediático, la situación entre Urdangarin y la infanta Cristina se ha vuelto tensa, con el ex duque instando a su ex pareja a no obstruir este nuevo capítulo en su vida personal.

Aun así, el ex duque quiere que sus hijos esten en este dia tan importante, aunque quizas algunos no deseen hacerlo. Ya se ha hablado que de Irene Urdangarin, por ejemplo, no estima mucho a la mujer de su padre y es posible que, movida por los celos y la rabia, no este muy de acuerdo con esta unión. Aun asi, su padre esta decidido a hacer todo lo posible por estar con sus 4 hijos el dia de su boda.

Un deseo por mantener la unidad familiar

La petición de Urdangarin de que Juan, Pablo, Miguel e Irene asistan al evento está basada en su deseo de que la familia permanezca unida, a pesar de la separación. Para Iñaki volver a tener una vida normal ha sido muy difícil, desde que salió en libertad ha intentado recuperar el tiempo perdido con sus hijos.

Sin embargo, la infanta Cristina parece oponerse a que los jóvenes asistan a la ceremonia de unión de su padre con Ainhoa, y aunque ya todos tienen edad para decidir si ir o no, la influencia de su madre perece mantenerlos en un limbo en el que no saben qué hacer. La relación entre Iñaki y Cristina ha sido compleja desde su separación en 2022, y los hijos que tiene en común han estado en el centro de atención mediática desde el inicio de la crisis matrimonial de sus padres.

Iñaki debe mantener a Ainhoa lejos de sus hijos

La relación entre Iñaki y Ainhoa ha dado pasos importantes, actualmente viven juntos en Ciudad Jardín, cerca de la casa de la madre del ex duque. Y ahora los rumores apuntan a que la pareja se casará, y que, como ya se dijo, Iñaki quiere que sus hijos asistan a la boda contra la negativa de Cristina. Pero según algunos portales, hay una clausula en el divorcio donde la infanta le prohíbe a Ainhoa acercarse a sus hijos, de hacerlo, su futuro esposo perdería todos los beneficios que recibe de su padre, el rey Juan Carlos I.

En este sentido, tendría que devolver los dos millones de euros que recibió por el libro que le pidieron escribir y al que finalmente renunció a petición de los Borbón, y los 25.000 euros mensuales que cobra de pensión. Según Juan Luis Galicho, Iñaki estaría pidiendo cada vez más dinero a cambio de su silencio, por lo que estima que ahora esta pensión vitalicia podría rondar los 50 mil euros. Todo esto lo perdería si insiste en que sus hijos concuerdo con su nueva pareja.

Claro que, de esto no hay pruebas ni declaraciones, solo especulaciones en base a lo que alguno expertos en Casa Real han asomado, y ya se ha sabido que los hijos de Urdangarin han compartido en algunas ocasiones con la futura esposa de su padre. Pero Iñaki parece estar jugando todas sus cartas, y amenaza nuevamente con revelar información secreta de la realeza. El ex jugador maneja mucha información y en cualquier momento puede entorpecer a la corona. El ex duque de Palma sabe que tiene la situación controlada, aunque la infanta Cristina ponga trabas en su relación. O se casa con Ainhoa Armentia y sus hijos les acompañan este próximo año o cuenta toda la verdad sobre los Borbón y el famoso caso Nóos.

Mientras tanto, la fecha de la boda entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia aún no ha sido confirmada públicamente, lo que deja a muchos en la expectativa sobre cómo se resolverá esta situación familiar. Con el tiempo, quedará por ver cómo se desarrollará esta nueva etapa para el ex duque y la infanta, mientras buscan un equilibrio en sus vidas personales y familiares.