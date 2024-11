Iñaki Urdangarin pide a la infanta Cristina que deje de hacer la vida imposible a los hijos de Ainhoa Armentia

A pocos días de las fiestas navideñas, las tensiones entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina parecen lejos de resolverse, especialmente en lo que respecta a la relación del ex jugador de balonmano con su actual pareja, Ainhoa Armentia, y los hijos de esta última. Según fuentes cercanas, el ex duque de Palma ha pedido a la infanta que deje de generar conflictos que afectan no solo a su nueva relación, sino también al bienestar de los hijos de su novia, quienes estarían sufriendo las consecuencias de los supuestos celos de la infanta.

La cercanía de las fiestas ha puesto en evidencia la complicada situación familiar. Mientras los hijos de Iñaki y Cristina mantienen contacto con ambos padres, la infanta habría impuesto límites claros para evitar que los hijos de Armentia compartan espacio con los suyos. Esta postura ha dificultado la planificación de reuniones familiares, dejando a Iñaki en una posición incómoda al tener que elegir entre sus hijos y su nueva pareja.

El punto más reciente de este conflicto se habría dado en Oxford, donde Irene Urdangarin, la hija menor de la pareja, está cursando sus estudios. Según las mismas fuentes, Iñaki Urdangarin habría deseado visitar a Irene junto a Ainhoa y los hijos de esta, pero Cristina, al estar presente en ese momento, habría impedido que se produjera cualquier encuentro. Este veto ha generado frustración en Iñaki, quien habría intentado mediar para que ambas partes puedan convivir de manera más armoniosa.

La infanta Cristina no deja que sus hijos se relacionen con los de Ainhoa

Los mayores afectados por esta situación son los hijos de Ainhoa Armentia, quienes se han visto envueltos en una dinámica de rechazo y exclusión. La actitud de Cristina, descrita por algunos como marcada por los celos y el control, estaría dificultando que los niños puedan desarrollar una relación normal con Iñaki, quien intenta integrarlos en su nueva vida.

Aunque la infanta intenta proyectar una imagen de superación tras su separación de Iñaki Urdangarin, fuentes cercanas aseguran que sigue muy pendiente de su vida y sus decisiones. Estas mismas voces señalan que la infanta no solo desea mantener distancia entre sus hijos y Ainhoa Armentia, sino que también estaría esperando que la relación de su exmarido con Armentia termine.

Cristina se niega a que la relación de Iñaki y Ainhoa sea la mejor

El distanciamiento entre Iñaki y Cristina, que parecía definitivo tras su separación, sigue generando situaciones conflictivas. La llegada de la Navidad, un momento tradicionalmente asociado a la unión familiar, solo ha puesto de relieve las dificultades para alcanzar un entendimiento.

Ante esta situación, Iñaki Urdangarin habría pedido a Cristina que priorice el bienestar de todos los implicados, especialmente de los niños, para evitar mayores tensiones. Según se comenta, el exduque de Palma desea construir una relación tranquila con Ainhoa Armentia y su familia, pero el constante veto de la infanta lo estaría complicando todo.