Iñaki Urdangarin se desplaza de urgencia a Londres por la gravedad de los acontecimientos

El apellido Urdangarin vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez el foco no está en los escándalos judiciales de Iñaki, sino en la vida universitaria de su hija menor, Irene. La joven, que parecía destinada a brillar en la prestigiosa Universidad de Oxford, está generando preocupación por su comportamiento rebelde, acumulando amonestaciones y sumergiéndose en una vida nocturna descontrolada que pone en riesgo su futuro académico.

Según fuentes cercanas, Iñaki Urdangarin no ha dudado en desplazarse de urgencia a Londres para intentar contener la situación, que muchos califican ya de grave. Las normas estrictas de Oxford y las altas expectativas sobre su rendimiento parecen no haber calado en la joven, quien muestra una alarmante falta de compromiso con sus estudios y un desmedido interés por las fiestas nocturnas.

De Lausana a Oxford: el declive académico de Irene Urdangarin

El camino de Irene hacia Oxford no fue el soñado. Tras no ser admitida en la Universidad de Lausana, donde aspiraba a estudiar administración hotelera, la hija menor de la infanta Cristina optó por Oxford como un plan alternativo. Sin embargo, los rumores apuntan a que esta elección fue más una decisión forzada que un verdadero deseo.

Con una matrícula que ronda los 50.000 euros anuales, la prestigiosa universidad no ha logrado inspirar a Irene, quien, según sus compañeros, depende constantemente de los apuntes ajenos y rara vez asiste puntualmente a clase. Esta actitud ha comenzado a levantar serias banderas rojas entre el profesorado, que no oculta su preocupación por el futuro de la joven.

Irene, desatada: noches de fiesta y amonestaciones constantes

Lejos de aprovechar la oportunidad académica, Irene Urdangarin parece haber encontrado su lugar en los círculos sociales nocturnos de Londres. Según testigos, la joven es una habitual en las fiestas más exclusivas de la ciudad, descuidando sus estudios y despertando críticas tanto entre sus compañeros como en su entorno familiar. Este comportamiento no es nuevo. En Ginebra y Madrid ya se habían observado patrones similares, pero la familia confiaba en que el rigor de Oxford lograría enderezar su rumbo. Sin embargo, la realidad ha sido otra, y las constantes llamadas de atención por parte de las autoridades universitarias han hecho que Iñaki Urdangarin tome cartas en el asunto, temiendo un colapso definitivo en la trayectoria académica de su hija.

El futuro de Irene Urdangarin en Oxford pende de un hilo. Fuentes cercanas aseguran que la acumulación de problemas académicos y personales podría llevarla a tomar una decisión drástica: abandonar sus estudios. Este desenlace no solo supondría un golpe para su familia, sino que también añadiría un nuevo capítulo de controversia al ya complicado historial mediático de los Urdangarin. Por ahora, el papel del ex duque de Palma como mediador parece ser crucial. Su visita a Londres no solo busca calmar las aguas, sino también ofrecer el apoyo necesario para que Irene recupere el control de su vida. Pero con un entorno social que parece más atractivo que los libros y una relación sentimental tambaleante con Juan Urquijo, las probabilidades de éxito son inciertas.