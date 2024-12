Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia cenan con botellas de 2.000 euros

Iñaki Urdangarin ha pasado de las sombras del escándalo judicial a disfrutar de una vida llena de lujos, acompañado de su actual pareja, Ainhoa Armentia. Sus cenas en restaurantes exclusivos, viajes por el mundo y gastos exorbitantes han puesto en el ojo público la pregunta que muchos se hacen: ¿de dónde proviene el dinero que financia este opulento estilo de vida? Y es que, desde que firmó su divorcio con la infanta Cristina el pasado mes de enero, la vida de Iñaki Urdangarin ha dado un giro radical. Fuentes cercanas aseguran que el exjugador de balonmano no tiene ingresos propios y que, sin embargo, vive como un auténtico rey. En sus salidas con Ainhoa Armentia, se les ha visto disfrutando de cenas en restaurantes con estrellas Michelin, donde las botellas de champagne superan los 2.000 euros y las facturas finales alcanzan cifras que pocos podrían imaginar.

Ahora bien, ¿de dónde proviene ese dinero? El periodista Juan Luis Galiacho ha revelado que, tras el divorcio, Urdangarin habría recibido una compensación de dos millones de euros a cambio de no publicar un libro de memorias que contenía información muy delicada que podría afectar a miembros de la Casa Real. Asimismo, se le proporcionaría una pensión mensual de 25.000 euros. Este acuerdo, financiado por el rey emérito Juan Carlos I, aseguraría el silencio de Iñaki sobre los secretos de la Corona y cubriría todos sus gastos. Además, lo eximiría de asumir los costos relacionados con sus cuatro hijos, los cuales son completamente cubiertos por la infanta Cristina.

Viajes de lujo y gastos exorbitantes: el nuevo día a día de Iñaki Urdangarin

Sin embargo, lejos de mantener un perfil bajo, Iñaki y Ainhoa no escatiman en gastos. El pasado mes de mayo, la pareja viajó a Camboya para visitar a Irene Urdangarin, donde se alojaron en un lujoso hotel de cinco estrellas y disfrutaron de excursiones exclusivas. Después, hicieron escala en Londres para visitar a Juan, el hijo mayor de Iñaki, donde nuevamente optaron por un hotel exclusivo y cenas en restaurantes de élite. Solo en compras, habrían gastado más de 2.000 euros en un solo día.

Este tren de vida, que incluye alquileres en urbanizaciones de lujo y escapadas románticas, contrasta con su aparente falta de ingresos. Según Maica Vasco, Iñaki Urdangarin incluso cobra un subsidio de 450 euros mensuales por haber estado en prisión. La situación no solo genera dudas en el entorno de la infanta Cristina, sino también entre los propios Borbón, quienes no logran justificar cómo el ex duque puede mantener este nivel de opulencia.

Advertencias de la Casa Real: El precio del silencio

Según la periodista Pilar Eyre, el acuerdo entre Urdangarin y la Casa Real incluye estrictas condiciones: el exduque debe mantenerse fuera del ojo público y evitar cualquier declaración comprometedora. Sin embargo, hace solo unos meses, Iñaki rompió este pacto al conceder una entrevista exclusiva a una revista, lo que generó un fuerte malestar en Zarzuela. Fuentes aseguran que la Casa Real le ha advertido que podría perder todos los beneficios económicos si continúa exponiéndose.

A pesar de estas advertencias, Iñaki Urdangarin parece seguir confiando en el respaldo financiero de la familia Borbón. Su acuerdo con Juan Carlos I, quien según Galiacho busca mantenerlo contento para evitar problemas mayores, sería la clave de su estabilidad económica. Sin embargo, la infanta Cristina comienza a cansarse de financiar los caprichos de su exmarido, lo que podría desencadenar un nuevo enfrentamiento público.