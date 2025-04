Irene Urdangarin está acabando con la paciencia de su madre por la mala vida que lleva en Londres

Después de la decepción que supuso para Irene Urdangarin, el hecho de no haber sido admitida en la Universidad de Lausana para estudiar la carrera que quería en el centro universitario suizo, la hija de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin tomó la decisión de, después de pasar un año sabático para acabar de decidir su futuro, viajar hasta Reino Unido para estudiar en la universidad de Oxford, la carrera de dirección y gestión hotelera. Un plan que sonaba bien, pero que ha acabado de la peor de las maneras para la benjamina del clan Urdangarin.

En este sentido, no se trata de que Irene no esté sacando buenas notas en su primer año en la universidad o que no le guste la carrera, sino que está comenzando a desarrollar unos hábitos de vida muy preocupantes y que recuerdan más a Froilán que a otra persona. Algo que no hace ninguna gracia a la infanta Cristina, que quería que su hija se convirtiera en una gran estudiante y tuviera un brillante futuro profesional.

Además, por si no fuera suficiente con el hecho de que Irene salga de jueves a domingo por Londres, la menor de los cuatro hermanos Urdangarin está echando a la basura más de 40.000 euros invertidos por parte de Juan Carlos I. Y es que estudiar en un centro de la calidad de Oxford no es nada barato. Lo que empeora todavía más la situación, ya que el emérito también está muy decepcionado con su nieta.

Las compañías de Irene han sido su perdición

Tal y como ha ido informando Juan Urdangarin a su madre, el problema de Irene no reside solamente en ella, sino que radica en las malas compañías con las que se mueve por Londres. La hija de la infanta Cristina está rodeada de gente de muy poca calidad que la incita a salir de fiesta y a no aparecer en las clases. Lo que ha acabado provocando que Irene acumule más suspensos que otra cosa.

Así pues, la infanta Cristina comienza a estar harta de que Irene Urdangarin lleve una muy mala vida en Londres. Donde ha dejado en último plano los estudios, para centrarse en la fiesta de la capital de Inglaterra.