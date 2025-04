La infanta Cristina tuvo un embarazo fuera del matrimonio con Iñaki Urdangarin

No es nada nuevo que un miembro de la familia Borbón tenga una vida sexual especialmente activa. De hecho, el gusto por las relaciones íntimas con varias parejas ha sido algo que siempre ha acompañado a Juan Carlos I a lo largo de su vida y es algo que parece que ha transmitido a sus hijos. Al menos sí que lo ha hecho con la infanta Cristina, que, lejos de tener una vida recatada y alejada del gusto por los hombres, siempre destacó por disfrutar de su sexualidad antes de su matrimonio con Iñaki Urdangarin, momento en el que se centró en su esposo.

En este sentido, tal y como han asegurado fuentes cercanas a Zarzuela, la infanta Cristina arrastra un pasado preocupante para la Casa Real y que seguro tampoco gustará nada a la Iglesia. Y es que, como también pasó con Letizia, los equipos médicos de Zarzuela tuvieron que intervenir para poner fin a un embarazo no deseado de la infanta Cristina, que se quedó embarazada antes del matrimonio, después de una breve relación con un hombre de identidad desconocida.

Según hemos podido saber, antes de conocer a Iñaki Urdangarin, la vida de la infanta Cristina se basaba en irse acostando con aquellos hombres que más le gustaban. Una decisión tan lícita como cualquier otra, ya que no tenía que responder a ningún vínculo con una pareja. Lo que la habría llevado a estar con tres hombres diferentes, antes de casarse con Iñaki Urdangarin, uno de los cuales habría dejado embarazada a Cristina.

Zarzuela no aceptaría un hijo fuera de matrimonio

Si hay algo que en Zarzuela no gusta nada, eso son los hijos nacidos fuera del matrimonio. En una institución tan antigua como lo es la Casa Real de España, los hijos deben ser concebidos en el matrimonio y nunca en una relación que no se ha afianzado a través del matrimonio. Es por este motivo que, para evitar un nacimiento no deseado, Zarzuela obligó a la infanta Cristina a pasar por un proceso de aborto.

Así pues, fruto de una relación no matrimonial, fue que la infanta Cristina quedó embarazada del que habría sido su primer hijo. Una situación absolutamente inaceptable para Zarzuela, que la obligó a abortar en secreto.