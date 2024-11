Irene Urdangarin está en consultas médicas desde hace 2 años por un problema agravado

Muchas han sido las situaciones que ha enfrentado la familia Urdangarin en los últimos años. Los hijos no han sido ajenos a toda la realidad que ha golpeado a sus padres, han tenido que someterse al escarnio público por la encarcelación de su padre, a migraciones forzadas, el divorcio de sus progenitores, el poco apoyo de la familia real…

Desde entonces, los hermanos Urdangarin han intentado mantenerse bajo perfil y no dar mucho de qué hablar. Sin embargo, sus acciones los han expuesto públicamente en varias oportunidades generando una que otra polémica. De Irene circula el rumor que asiste a terapia desde hace más de 2 años. Ya en el instituto fue noticia que la hija de la infanta Cristina, no iba muy bien en los estudios y que preocupaba la idea de que no logrará terminar el curso. Contra el pronóstico Irene se graduó y, al igual que su hermano Juan, decidió tomarse un año sabático antes de iniciar sus estudios universitarios.

Muchas razones para buscar ayuda

Irene Urdangarin, siendo tan solo una niña, vivió la ausencia de un padre que fue condenado a prisión por malversación de fondos, fraude, delitos fiscales y tráfico de influencias. A raíz de esto empezó una travesía de la que aún ellas y sus hermanos no logran salir a flote del todo y que los mantiene en terapia para sobrellevar las cosas. A esto hay que sumarle la crisis emocional de su madre por la situación y por los conflictos que esto le trajo con la familia real y el estar en el ojo del huracán constantemente.

Juan Valentin, por ejemplo, aun queriendo mantenerse alejado del foco, fue noticia mas de una vez, hoy ha logrado instalarse en Londres con un buen trabajo, pero después de mucho escándalo sobre su futuro, puesto que se presumió durante un tiempo que no terminaria su carrera universitaria, que andaba en malos pasos y que asistía a terapia desde el caso Nóos.

El saber que están siendo señalados constantemente a cada paso que dan, no es una situación fácil de digerir, y es posible que esto ocasionará mucho estrés y ansiedad en Irene que, sumado a todos los antecedentes, la han llevado a buscar una ayuda más que justificada.

Lo último sobre Irene

Desde sus 18 años la nieta de la émerita reina Sofía no ha dejado de dar de qué hablar. A partir de aquella fiesta doble de graduación y cumpleaños en Suiza, que fue seguida por un viaje a Marbella con su prima Victoria Federica, no deja de ser tendencia lo que hace y deja de hacer Irene. Conflictos con su madre que, presuntamente, considera a su sobrina una mala influencia para su hija, el anuncio de su noviazgo con Juan Urquijo, conflictos con la pareja de su padre y, especialmente, el inicio de sus costosos estudios a dos horas de la ciudad de Londres, son los temas más comentados sobre la joven en todos los medios.

Los estudios de la hija de Iñaki han sido tendencia por su alto costo que asciende a los 15 mil euros al año. Con un total de 3 cursos para titularse, el gasto total serían 45 mil euros, sin sumar manutención y alojamiento durante su estadía en Inglaterra.

Pese a un trayecto de tropiezos y conflictos, los Urdangrin buscan seguir adelante en medio de tanto, y aunque no ha sido fácil, han ido saliendo a flote y buscando cada uno su camino. Irene no se ha dejado ganar por las circunstancias y tal parece que en Londres comienza a hacer carrera para convertirse en una profesional 'hospitality' (turismo y hostelería).