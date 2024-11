Irene Urdangarin figura en la trama de chantajes que afecta a toda la familia

Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, se ha visto envuelta en una compleja trama de chantajes que están afectando a toda su familia. Según algunas fuentes la joven ha expresado su deseo de no recibir visitas de su padre a menos que esté solo, lo que ha generado tensiones y malentendidos dentro del núcleo familiar.

La relación de Irene con su padre esta fractura desde el divorcio de sus padres. La joven era quien vivía con su madre y vivió de cerca todo lo que sufrió tras la separación y la supuesta infidelidad de Urdangarin con Ainoha, su actual pareja. Desde entonces, Irene y su padre cada día están más distanciados y, según parece, es ella quien va poniendo la raya porque no soporta a la nueva mujer de Iñaki y esto comienza a tráele problemas a su padre, a quien está poniendo contra la pared con la situación.

Chantajes continuados dañan la relación con Iñaki

La ola de chantajes por parte de Irene lleva tiempo afectando la relación padre e hija y se ha extendido a sus hermanos, excepto a Pablo Urdangarin, que no se ha unido a este complot y se mantiene más fiel y unido a su padre.

Innumerables desplantes y escenas ha enfrentado el ex deportista por parte de la hija. Insultos y gritos acompañan las exigencias de Irene de no ir a verla con Ainoha, o va solo o mejor que no vaya. Esto, parece que están afectando la vida de Iñaki, quien se encuentra en tres y dos y a quien le está costando manejar la situación, especialmente por el carácter y la rebeldía que caracteriza a su hija más pequeña.

La vida de Irene muy afectada por la ruptura de sus padres

La nieta de Juan Carlos y Sofía no deja de estar en los titulares de los medios por su comportamiento. Desde el divorcio de sus padres comenzó a sonar que estaba muy afectada emocionalmente y que estaba viviendo una etapa difícil por no haber quedado en la universidad de Lausana en Suiza. Se fue a Camboya a hacer un voluntariado mientras se tomaba un año sabático y allí los rumores afirman que también dio muchos problemas. En la actualidad, ha iniciado la universidad, pero nada de sentar cabeza aún.

No da la talla en sus estudios y la vida nocturna se le ha hecho cotidiana, su hermano Juan y su madre Cristina han tenido que intervenir para poner control a la situación, pero parece que nada la hace reaccionar y se mantiene inmensa en un espiral de circunstancias descontroladas que no dejan de ponerla en el ojo del huracán y que despiertan las alarmas de Zarzuela, quienes no quieren que los miembros de la familia real sigan llamando la atención de manera negativa.