Irene Urdangarin no acepta a la nueva pareja de la infanta Cristina

Irene Urdangarin, la menor de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha demostrado en los últimos años que no es la "niña perfecta" que su madre intentó presentar al mundo. Con un carácter fuerte y poco interés en mantener las apariencias, Irene ha comenzado a ser una fuente de preocupación constante para su madre, especialmente tras la polémica ruptura con el ex jugador de balonmano.

Y es que, desde que la separación de sus padres salió a la luz, el comportamiento de la joven ha cambiado drásticamente. Su rendimiento escolar sufrió una caída significativa, lo que le impidió cumplir las expectativas familiares al no conseguir una plaza en la prestigiosa Universidad de Lausana. Ahora, Irene Urdangarin vive en Londres, aunque parece más interesada en su vida amorosa que en sus estudios de Hostelería en Oxford, lo que mantiene a la infanta Cristina en alerta constante.

Irene Urdangarin expresa su descontento: el amor secreto de su madre genera conflictos

Ahora bien, uno de los puntos de mayor fricción entre Irene y su madre ha sido la aparición de un misterioso empresario catalán que, según los rumores, sería el nuevo interés romántico de la infanta Cristina. Aunque este romance aún no ha sido confirmado oficialmente, la relación habría generado tensiones en el entorno familiar, especialmente con su hija, quien no ha dudado en mostrar su descontento de forma abierta.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que Irene no soporta la presencia de este hombre en la vida de su madre. La joven, conocida por su carácter rebelde, habría tomado la decisión de abandonar Ginebra para evitar convivir con él. No siente conexión con las parejas de sus padres, y en el caso de este amigo especial de su madre, la falta de afinidad es aún mayor, aseguró una fuente cercana al círculo de la infanta Cristina.

La felicidad de Cristina y la rebelión de Irene: Dos caminos divergentes

Por su parte, la hermana de Felipe VI parece estar en un buen momento personal, lo que ha avivado aún más las sospechas sobre la existencia de este misterioso empresario. La periodista Pilar Eyre ha dejado entrever que la ex de Iñaki Urdangarin podría estar iniciando una nueva etapa sentimental. “La infanta Cristina está más guapa que nunca y sonríe como hace tiempo que no la veíamos. Quizás no esté así solo por sus hijos…”, afirmó Eyre en una de sus publicaciones. Sin embargo, esta felicidad no es compartida por Irene, quien parece estar utilizando su actitud rebelde como una forma de expresar su rechazo. Su decisión de mudarse a Londres, alejada tanto de su madre como de los rumores que rodean a su familia, sería un intento de distanciarse de un ambiente que considera tóxico.

La relación entre Irene Urdangarin y su madre nunca había sido tan complicada. Mientras Cristina intenta rehacer su vida tras el divorcio, su hija parece decidida a no ponerle las cosas fáciles. Su rechazo hacia las parejas de ambos padres no es nuevo; con Ainhoa Armentia, la actual pareja de Iñaki, la situación ya era tensa, pero ahora, con este supuesto "amigo especial" de su madre, la relación con sus progenitores parece haber llegado a un punto crítico.