Irene Urdangarin quiere dejar de estudiar en Oxford seis meses después

La separación de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarin no sentó nada bien a Irene Urdangarin. La menor de los cuatro hijos de los Duques de Palma demostró un importante retroceso en su desempeño a nivel escolar por culpa del estrés al que fue sometida por culpa de las constantes disputas entre Cristina e Iñaki. Todo ello acabó provocando que no entrara en la Universidad de Lausana y que ahora, un año después, esté estudiando en Oxford, una carrera que no la está haciendo nada feliz. De hecho, a mitad del primer curso, Irene ya no quiere seguir estudiando.

A pesar de que Juan y Miguel también están viviendo en Londres, Irene no se siente nada cómoda en Inglaterra. La vida es muy diferente y no tiene a sus amigos cerca. Tampoco puede estar con su novio, que sigue viviendo en España y con el que la relación se ha vuelto muy complicada. Todo este cúmulo de circunstancias han llevado a Irene Urdangarin a plantearse la opción de dejar la carrera a mitad del primer curso.

Irene quiere estar en Madrid o en Ginebra

Irene vive a placer en Oxford, tiene plena libertad y no hay nadie que controle todos sus movimientos. Sin embargo, la realidad es que la menor de los Urdangarin se siente muy sola y abandonada en Inglaterra. Necesita sentir que tiene a los suyos más cerca y no a varias horas de avión. Es por esto que ya no quiere seguir en Oxford, quiere volver a Madrid o a Ginebra para estar con su familia.

Según revelan personas cercanas a Irene Urdangarin, ya no siente que tenga nada que hacer en Oxford. Sus notas empeoran a cada día que pasa y no encuentra la motivación para dedicarse a unos estudios que no la llenan. Y es que, a pesar de estar en un centro líder, Irene no es feliz con lo que hace cada día. Está vacía y necesita volver al lugar en el que es y ha sido feliz.

Así pues, al ver su infelicidad en Londres, Irene Urdangarin ya ha trasladado a sus seres más cercanos, su intención de dejar los estudios que está cursando en Oxford, para dedicarse a otra cosa, bien sea en Madrid o en Ginebra. Dos ciudades en las que tiene a los suyos y en las que esperaría ser mucho más feliz que en Inglaterra.